خلال إقامة مراسم دفن في بلدة جنوبيّة... إليكم ما قام به العدوّ الإسرائيليّ

أفادت مندوبة " "، أنّ قوّات العدوّ الإسرائيليّ قامت بعمليّة تمشيط بالأسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في ، باتّجاه أطراف بلدة مروحين.

وبحسب المعلومات، تزامنت عمليّة التمشيط خلال إقامة مراسم دفن أحد أبناء البلدة.