Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

فضل الله: لتعزيز عناصر الوحدة الداخلية في مواجهة أطماع العدوّ

Lebanon 24
13-12-2025 | 05:33
استقبل العلّامة السيّد علي فضل الله وفدًا من بلدية الجبين برئاسة جعفر عقيل، الذي وضعه في أجواء ما تعانيه البلدة جرّاء ما تعرّضت له من تدمير طال بيوتها وبناها التحتية، وكل مظاهر الحياة فيها، خلال العدوان الصهيوني، إضافة إلى الجهود التي تبذلها البلدية في رعاية المهجّرين والاهتمام بشؤونهم.

ورحّب فضل الله بالوفد، مؤكّدًا المكانة الخاصة التي تحتلّها بلدة الجبين لديه، مشيدًا بصمود أهلها والتضحيات التي قدّموها في سبيل الحفاظ على أرضهم. وقال: "نحن نعيش همّكم وألمكم، ومسؤوليتنا جميعًا أن نعمل على تخفيف معاناة أهل البلدة، والوقوف إلى جانبهم حتى يعودوا إلى أرضهم وبيوتهم".

ودعا الحكومة إلى "ضرورة إيلاء هذه المناطق الاهتمام اللازم، وتقديم كل مقوّمات الصمود لأهلها"، مبديا خشيته من سعي العدو الصهيوني إلى فرض منطقة عازلة تحت مسمّيات متعدّدة، في إطار توسيع مشروعه العدواني، مشيرًا إلى أنّه يمارس الضغوط على الدولة اللبنانية لدفعها إلى تقديم تنازلات تمسّ السيادة الوطنية.

وأكد خلال اللقاء"أهمية تعزيز عناصر الوحدة الداخلية في مواجهة أطماع هذا العدو، الذي لا يفرّق بين طائفة وأخرى"، داعيًا الدولة إلى استنفار جهودها على مختلف المستويات، لحماية الوطن وأبنائه...
