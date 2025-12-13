ترقّب لنهاية الشهر... إسرائيل تستعدّ لشنّ عمليّة واسعة ضدّ لبنان

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، أشارت في تقريرٍ، إلى أنّ "الإسرائيليين يترقبون إنتهاء الموعد النهائي الذي حددته لنزع سلاح " " نهاية الشهر الحالي، وسط تلقي تحذيرات رسمية استعداداً لعملية إسرائيلية وشيكة".



وقالت الصحيفة إنّه "بعد رفضه دعوة من لزيارتها، وجّه يوسف رجّي انتقادات لاذعة لطهران، بزعم أنّ "حزب الله" يرفض تسليم أسلحته، وقال إنّ تحذيرات وصلته من مصادر عربية ودولية تُفيد بأن تُحضّر لعملية عسكرية واسعة النطاق ضد لبنان، في ظلّ محاولته النأي بنفسه عن النفوذ ، رغم إنجاز الدولة لـ80 بالمئة من مهمة نزع سلاح "الحزب" جنوب الليطاني".



وأضافت "يديعوت أحرونوت": "في ظلّ محاولة "الحزب" استعادة قدراته بعد الدمار الهائل الذي لحق بلبنان بسبب الحرب الاسرائيلية، وفي ظلّ مخاوف التصعيد مع إسرائيل، تتواصل المحادثات بين الجانبين، حتى أن ممثلاً عن القومي وممثلاً عن الحكومة في التقيا في بلدة الناقورة جنوب لبنان، في إطار الإشراف على وقف إطلاق النار، رغم أن الأسابيع المقبلة تبدو حاسمة على الصعيدين الداخلي والدولي، لاسيما مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته واشنطن لـ"حزب الله" لنزع سلاحه بحلول نهاية الشهر".



وأوضحت أنّ "الأسابيع المقبلة سوف تشهد سلسلة من الاجتماعات المهمة المتعلقة بلبنان، وسط مخاوف بشأن ما سيحدث العام المقبل في ضوء التقييمات التي تُفيد بأن الجيش الإسرائيليّ يُخطّط لهجوم واسع النطاق، حيث سيقوم قائد الجيش رودولف هيكل، بزيارة باريس، لمناقشة احتياجات الجيش، وستصل المبعوثة الأميركية الخاصة إلى لبنان مورغان أورتاغوس إلى باريس لتلتقي بالمبعوث الفرنسي إلى لبنان، العائد من بيروت، وبمستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون بعد زيارتها لإسرائيل ولبنان".



وأكدت الصحيفة أنّ "الموقف الأميركي من القضية لا يزال غير واضح، فبينما يُبلغ المبعوثون الأميركيون المسؤولين اللبنانيين بأن تمنع إسرائيل من تصعيد الموقف، لكن هناك دلائل على وجود خطط من شأنها تحويل جبهة جنوب لبنان إلى بؤرة توتر محتملة في أي لحظة، فيما تتواصل الهجمات ، وبينما تستمرّ المناقشات، ويتزايد الخوف في لبنان من التصعيد، يُواصل الجيش الإسرائيليّ نشاطه ضدّ محاولات "الحزب" لإعادة ترسيخ وجوده، وللمرة الثانية، هاجم منشأة تدريب عسكرية تابعة لقوات الرضوان". (عربي 21)

