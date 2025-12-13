تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الجميّل: العهد لم يخذلنا لكن المطلوب سرعة أكثر في اتّخاذ القرارات والحسم

Lebanon 24
13-12-2025 | 05:44
رأى النائب نديم الجميل أن "سيمون كرم شخصية ممتازة ومحترمة وهو من أنسب الأشخاص لتولي التفاوض ولكن هناك ثلاثة فرقاء على الطاولة: لبنان الذي يتفاوض مع إسرائيل وحزب الله الذي يعرقل المفاوضات وانا أكيد اننا لن نصل الى نتيجة بهذا التفاوض اذا لم يتم حل مشكلة حزب الله وسلاحه وكان الاجدى التفاوض مع الشيخ نعيم قاسم وحزب الله للوصول الى نتيجة ومن بعدها التفاوض مع إسرائيل".

وقال عبر "لبنان الحر": "هناك وجود بالشكل للجيش اللبناني في مختلف مناطق جنوب الليطاني ولكن الجدية هي بنزع سلاح حزب الله واحتوائه في شمال الليطاني. يحاول حزب الله من خلال قرار وقف النار الذي وافق عليه لناحية نزع سلاحه على كامل الأراضي اللبنانية أن يربح وقتاً ويفاوض، وهذا ما أدى الى ما وصلنا اليه. كان يفترض من بداية شباط ان تبدأ الدولة بتطبيق الاتفاق ونزع سلاح الحزب".

وتابع: "يجب الذهاب كلبنانين موحدين بالرؤيا الى فكرة السلام مع إسرائيل ومع كل دول العالم لنعيش بسلام من دون ان يكون لبنان منصة لتصدير الإرهاب الدولي".

وقال: "العهد لم يخذلنا لكن المطلوب سرعة أكثر في أخذ القرارات وحسم الأمور فالهدف صائب والتوجه صحيح".

ورأى ان "طرح الرئيس نبيه بري عرقلة كاملة للنظام وليس هو من يقرر من تلقاء نفسه ان يعرقل قانوناً او لا، فهناك عريضة نيابية واقتراح قانون للبحث في قانون الانتخابات". وقال: "بري يعتبر نفسه الولي على الموضوع ويتصرف بطريقة فوقية في المجلس، وهذا يدل على فائض قوة يحاول الاستفادة منه وهذا ما سيرتد عليه اذ لا يمكن الاستمرار بهذا الواقع. وأتمنى أن تحصل الانتخابات في موعدها احترامًا للمواعيد الدستورية والاستحقاقات".

وختم: "جاهزون للانتخابات النيابية. التحالفات ليست مقررة حتى الآن لكن الكتائب على تواصل مع كل الأفرقاء السياديين في الأشرفية ونعمل على تنسيق كامل للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية".
