خريس: اليونيفيل صمّام أمان في جنوب الليطاني وحاجة وطنية ملحّة

شدّد النائب علي خريس على أنّ "وجود قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان
«اليونيفيل» يشكّل حاجة ملحّة وصمّام أمان للحفاظ على الاستقرار في منطقة جنوب الليطاني
، في ظل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية
المتواصلة ومحاولات إبقاء الجنوب في دائرة التوتر الدائم".
كلام خريس جاء خلال لقائه قائد قوات اليونيفيل في جنوب الليطاني الكولونيل ديوداتو ابنيارا، في دار
الإفتاء الجعفري
في صور، حيث تم التداول في الأوضاع الميدانية الراهنة والتحديات التي تواجهها القوات الدولية بالتنسيق مع الجيش اللبناني
.
وأكد أنّ "الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال اليونيفيل والجيش اللبناني معاً، لا تستهدف فقط قوات حفظ السلام، بل تضرب كل الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار وطمأنة الأهالي الذين يتوقون إلى العيش بأمن وكرامة في أرضهم. وأضاف أنّ الجنوب، الذي قدّم التضحيات دفاعاً عن لبنان
وسيادته، يستحق أن يُحمى لا أن يُزجّ مجدداً في أتون التهديدات والقلق اليومي".
وأشاد خريس بالدور الذي تقوم به اليونيفيل إلى جانب الجيش، معتبراً أنّ "هذا التعاون يشكّل ركيزة أساسية لحماية السلم الأهلي ومنع الانزلاق نحو المجهول"، داعياً المجتمع الدولي
إلى "تحمّل مسؤولياته في ردع العدو الإسرائيلي
ووقف انتهاكاته المتكررة للسيادة اللبنانية
".
وختم خريس بتأكيد أنّ "الاستقرار في الجنوب ليس مطلباً محلياً فحسب، بل مصلحة وطنية عليا، وأنّ حماية الأهالي والحفاظ على هدوء المنطقة واجب أخلاقي وإنساني قبل أن يكون التزاماً سياسياً أو أمنياً".