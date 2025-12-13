بري نعى سكاف: عمل من أجل لبنان والإنسان

نعى دولة النائب وجاء في النعي:

نفقد ويفقد ومجلسه النيابي قيمة برلمانية وعلمية ووطنية متميزة , عمل من أجل لبنان والإنسان حمل آمالهما وآلامهما فوق آلامه حتى الرمق الأخير .

للزميل الصديق النائب الدكتور غسان والصبر والسلوان لعائلته وزملائه وللبنانيين عامة والأهل في خاصة .