غسان سكاف رجل حوار استثنائي

لم يكن الدكتور نائبًا عابرًا في الحياة السياسية، بل كان حالة وجدانية وإنسانية قبل أن يكون في موقع نيابي متقدم. حمل همّ الناس بصدق، وتقدّم الصفوف من دون ضجيج، مؤمنًا بأن السياسة رسالة أخلاقية قبل أن تكون سلطة أو حسابات.

عرفه أبناء منطقته قريبًا منهم، منصتًا لوجعهم، حاضرًا في أفراحهم وأحزانهم، لا يتأخر عن واجب ولا يتخلّى عن موقف يراه حقًا. كان صريحًا في خياراته، هادئًا في أسلوبه، وثابتًا في قناعاته، حتى في أصعب اللحظات التي مرّ بها الوطن.

برحيله، خسر رجل دولة آمن بالحوار طريقًا، وبالاعتدال نهجًا، وبالكرامة الوطنية خطًا لا يُساوَم عليه. سيبقى اسمه محفورًا في ذاكرة من عرفوه، لا بما قاله فقط، بل بما فعله، وبالأثر الذي تركه في القلوب.

رحم الله غسان ، وألهم عائلته ومحبيه الصبر والعزاء، وجعل ذكراه منارة وفاء في زمن قلّ فيه الأوفياء.

أسرة " " تتقدم من عائلته بأحر التعازي سائلة الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم محبيه الصبر والسلوان.

