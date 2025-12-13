تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

غسان سكاف رجل حوار استثنائي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-12-2025 | 06:02
لم يكن الدكتور غسان سكاف نائبًا عابرًا في الحياة السياسية، بل كان حالة وجدانية وإنسانية قبل أن يكون في موقع نيابي متقدم. حمل همّ الناس بصدق، وتقدّم الصفوف من دون ضجيج، مؤمنًا بأن السياسة رسالة أخلاقية قبل أن تكون سلطة أو حسابات.
عرفه أبناء منطقته قريبًا منهم، منصتًا لوجعهم، حاضرًا في أفراحهم وأحزانهم، لا يتأخر عن واجب ولا يتخلّى عن موقف يراه حقًا. كان صريحًا في خياراته، هادئًا في أسلوبه، وثابتًا في قناعاته، حتى في أصعب اللحظات التي مرّ بها الوطن.
برحيله، خسر لبنان رجل دولة آمن بالحوار طريقًا، وبالاعتدال نهجًا، وبالكرامة الوطنية خطًا لا يُساوَم عليه. سيبقى اسمه محفورًا في ذاكرة من عرفوه، لا بما قاله فقط، بل بما فعله، وبالأثر الطيب الذي تركه في القلوب.
رحم الله غسان سكاف، وألهم عائلته ومحبيه الصبر والعزاء، وجعل ذكراه منارة وفاء في زمن قلّ فيه الأوفياء.
أسرة "لبنان24" تتقدم من عائلته بأحر التعازي سائلة الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم محبيه الصبر والسلوان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
