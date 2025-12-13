الرئيس سلام نعى سكاف: رغم المرض زارني قبل أسابيع حاملًا همّ الحوار

كتب رئيس الحكومة على منصة "أكس":

"رغم المرض، زارني النائب الصديق الدكتور قبل أسابيع، حاملًا همّ الحوار، ومصرًّا حتى اللحظة الأخيرة على البحث عن الحلول في وجه الصعوبات. غيابه خسارة لمجلسٍ سيفتقد حكمته وهدوءه، كما سيفتقد كلّه طبيبًا وصوتًا حراً نبيلاً. اصدق التعازي لزوجته وأبنائه، ولكل من عرفه وأحبّه".