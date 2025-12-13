تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بالصورة... هذه تفاصيل الدفن والعزاء بالنائب غسان سكاف

Lebanon 24
13-12-2025 | 07:04
A-
A+
Doc-P-1454638-639012320110196042.jpg
Doc-P-1454638-639012320110196042.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غيّب الموت اليوم، النائب غسان سكاف.
 
 
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد 14 الجاري، في كنيسة القديس اندراوس الرسول - عيتا الفخار، ثم يُوارى في مدافن العائلة.
 
 
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة القديس اندراوس الرسول - عيتا الفخار من الساعة الحادية عشرة ولغاية الساعة السادسة مساء، ويوميّ الإثنين والثلاثاء 15 و16 الجاري، في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا) الأشرفية، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة ولغاية السادسة مساء.
 
 
 
May be an illustration of text
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24
غسان سكاف رجل حوار استثنائي
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24
سياسيون ينعون غسان سكاف
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب غسان سكاف للـ"أم تي في": سأطلب تأجيل الانتخابات إلى 15 تموز للسماح للمغتربين بالانتخاب خلال تواجدهم في لبنان وهذا ضمن تسوية سياسية تطبخ خلف الكواليس
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

عيتا الفخار

غسان سكاف

يوم الأحد

الأشرفية

من بعد

نقولا

كنيسة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:53 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-13
Lebanon24
10:55 | 2025-12-13
Lebanon24
10:53 | 2025-12-13
Lebanon24
10:51 | 2025-12-13
Lebanon24
10:47 | 2025-12-13
Lebanon24
10:42 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24