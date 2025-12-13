تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
بالصورة... هذه تفاصيل الدفن والعزاء بالنائب غسان سكاف
Lebanon 24
13-12-2025
|
07:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيّب الموت اليوم، النائب
غسان سكاف
.
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثانية
من بعد
ظهر
يوم الأحد
14 الجاري، في
كنيسة
القديس اندراوس الرسول -
عيتا الفخار
، ثم يُوارى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة القديس اندراوس الرسول - عيتا الفخار من الساعة الحادية عشرة ولغاية الساعة السادسة مساء، ويوميّ الإثنين والثلاثاء 15 و16 الجاري، في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا)
الأشرفية
، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة ولغاية السادسة مساء.
لبنان
تعازي ووفيات
عيتا الفخار
غسان سكاف
يوم الأحد
الأشرفية
من بعد
نقولا
كنيسة
