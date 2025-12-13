بالصورة... هذه تفاصيل الدفن والعزاء بالنائب غسان سكاف

غيّب الموت اليوم، النائب .

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثانية ظهر 14 الجاري، في القديس اندراوس الرسول - ، ثم يُوارى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة القديس اندراوس الرسول - عيتا الفخار من الساعة الحادية عشرة ولغاية الساعة السادسة مساء، ويوميّ الإثنين والثلاثاء 15 و16 الجاري، في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا) ، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة ولغاية السادسة مساء.