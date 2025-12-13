بالصورة... إنذار إسرائيليّ عاجل لسكان بلدة يانوح

وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، "إنذاراً عاجلاً إلى سكان وتحديدًا في قرية يانوح".

وقال أدرعي: "سيُهاجم الجيش الاسرائيلي على المدى القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".

وأضاف: "نحث سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من مبنى يستخدمه حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائه فورًا والابتعاد عنه وعن المباني المجاورة لمسافة لا تقل عن 300 متر. البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".

