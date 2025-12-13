تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
قاسم: لن يُنزع السلاح تحقيقاً لهدف إسرائيل ولو اجتمعت الدنيا على لبنان

Lebanon 24
13-12-2025 | 08:04
قال أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، إنّ "الدولة مسؤولة عن تثبيت سيادة واستقلال لبنان"، وأشار إلى أنّ "المقاومة قامت بكلّ ما عليها في تطبيق إتّفاق وقف إطلاق النار ومساعدة الدولة".
 
 
وأضاف قاسم في احتفال أقامته وحدة العمل النسائي في "حزب الله"، أنّ "كلّ نقاش يُعيدنا إلى ما قبل الاتفاق لا قيمة له، ونحن ننظر إلى كل ما تقوم به إسرائيل بعد الإتّفاق كاستمرار للعدوان هو خطر على لبنان وليس فقط علينا".
 
 
ورأى أنّ "ردع العدوان هو وظيفة الدولة والجيش، أما وظيفة "المقاومة" فهي المساندة".
 
 
ولفت قاسم إلى أنّ "المقاومة" موافقة على استراتيجية دفاعية للاستفادة من قوة لبنان ومقاومته، لكن ليست مستعدة لأي إطار للاستسلام لأميركا وإسرائيل".
 
 
واعتبر أنّ "مشكلة الدولة ليست حصرية السلاح من أجل النهوض بالدولة، فحصرية السلاح بالصيغة المطروحة هي مطلب أميركي - إسرائيلي".
 
وقال قاسم إنّ "حصرية السلاح بهذا المنطق إعدام لقوة لبنان، ومشكلة الدولة هي مشكلة بالعقوبات المفروضة عليها وبالفساد المستشري".
 
 
وأضاف: "مع الاستسلام لن يبقى لبنان، وهذه سوريا أمامنا، فالاستسلام يؤدي إلى زوال لبنان".
 
 
وأوضح قاسم أنّ "خطة العدوّ الإسرائيلي كانت بعد استهداف السيّد حسن نصرالله والقادة الشهداء كان هدفها إزالة "حزب الله" من الوجود وإعدام وجود "المقاومة".
 
 
وتابع: "استطعنا في معركة أولي البأس أن نفشل هدف العدوّ بإزالة حزب الله وإعدام "المقاومة".
 

وأضاف قاسم: نقول لأميركا سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض ولن يُنزع السلاح تحقيقا لهدف إسرائيل ولو اجتمعت الدنيا على لبنان".
 
 
وقال إنّ "الموفد الأميركيّ توم برّاك يريد ضمّ لبنان إلى سوريا، فتضيع الأقليات في هذا البحر الواسع في سوريا أو تهاجر".
 
 
وأضاف: "انتبهوا المشروع خطير جداً ويُمكن أنّ لا يبقى لبنان".
 
 
وقال قاسم: "إذا حصلت الحرب فلن تُحقّق أهدافها وهذا أمر واضح بالنسبة إلينا".
 
 
ودعا الدولة إلى التوقف "عن التنازلات"، وتابع: "ثمة منطق أميركي واضح مفاده أن المفاوضات مسار مستقل وأن العدوان مستمر على لبنان".
 
 
وختم قاسم قائلاً: "طبقوا الاتفاق وناقشوا بعدها الاستراتيجية الدفاعية ولا تطلبوا منا ألا ندافع عن أنفسنا".
 
