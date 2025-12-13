وزير الدفاع: برحيل سكاف يخسر لبنان نائبا مستنيرا وطبيبا جديرا وإنسانا نبيلا وعصاميا

نعى اللواء ، في بيان، النائب ، فقال: "برحيل النائب الدكتور غسان ، يخسر والمجلس النيابي والجسم الطبي والطائفة وكل الطوائف ، نائبًا مستنيرًا وطبيبًا جديرًا وإنسانًا نبيلًا وعصاميًا خلوقًا حجز له مكانة مرموقة في عالم الطب وسمعة محترمة في الندوة النيابية وتقديرًا كبيرًا ممن عرفه لسنوات وعقود. نبكيه اليوم بحرقة ولوعة لكننا سنتذكره على الدوام كأحد أبرز الوجوه المضيئة التي تشرّف لبنان بها".

