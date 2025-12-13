تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كرامي من جامعة المدينة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: حمايتها أساس الاستقرار وبناء الدولة

Lebanon 24
13-12-2025 | 09:08
A-
A+
Doc-P-1454682-639012390530041728.png
Doc-P-1454682-639012390530041728.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحيت جامعة المدينة، بالتعاون مع وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان المعتمدة لدى المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة (إيكوسوك) ولجنة الحريات المجتمعية، "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، في احتفال أكاديمي وحقوقي أُقيم في حرم الجامعة في مدينة طرابلس، لمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، برعاية رئيس مجلس أمناء الجامعة النائب فيصل كرامي وحضوره.

حضر الاحتفال النائبان طه ناجي وجميل عبود وعقيلته دورين عبود، المحامية رنا دبليز ممثلة نقيب المحامين، أمين فتوى طرابلس وشيخ قرائها الشيخ بلال بارودي ممثلاً مفتي طرابلس والشمال، المونسنيور جوزيف غبش ممثلا رئيس أساقفة طرابلس المارونية، رئيس رابطة مخاتير طرابلس حسام التوم، عضو مجلس بلدية طرابلس عبدالله زيادة ممثلا رئيس البلدية، رئيس بلدية القلمون رواد الحلو، مدير وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان هيثم بو سعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة الجنان سالم فتحي يكن، رئيس مجلس إدارة المستشفى الإسلامي كميل قصير، رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي هاني الشعراني، رئيس جامعة المدينة وليد داغر، علي أعد ممثلا رئيس المجلس العلوي وفاعليات.

استُهلّ الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم ألقى كلمة الافتتاح عضو هيئة الحريات والأمن المجتمعي يعقوب مطر، أشار فيها إلى أن "إحياء هذه المناسبة لا يقتصر على الطابع الاحتفالي، بل يشكّل محطة تأمل ومراجعة، تجمع بين فكر القانون وروح الأخلاق، وبين سلطة الدولة وضمير المجتمع، وبين القيم الدينية وسعي الإنسان الدائم نحو الكرامة والعدالة". ولفت إلى أن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يُعدّ دستوراً أخلاقياً للإنسانية وخارطة طريق لبناء مجتمع أكثر عدلاً وسلاماً"، ورأى أن "المرحلة الراهنة تتطلب تحويل ثقافة حقوق الإنسان إلى سلوك يومي وخطاب جامع، وترجمتها عملياً في الحق بالتعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، والعيش بكرامة، وصون الحريات الأساسية، وفي مقدّمها حرية الرأي والمعتقد والمساواة".

بعدها، ألقى عضو المجلس التنفيذي ورئيس لجنة الحريات والأمن الشخصي في المجلس الدولي لحقوق الإنسان الأستاذ أديب أسعد كلمة، أكد فيها أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يجسّد القيم السامية التي يطمح إليها الإنسان، والمتمثلة بالكرامة والحرية والعدالة، باعتبارها الركائز الأساسية لحقوق الإنسان.

وكانت كلمة لرئيس جامعة المدينة وليد داغر أشار فيها إلى أن "الجامعة اختارت منذ تأسيسها أن تكون مساحة جامعة لكل اللبنانيين، ومنصة للحوار والعيش الواحد، لا المشترك فحسب، ودور الجامعة في حماية حقوق الإنسان لا يقتصر على قاعات الدرس، بل يمتد إلى المجتمع، من خلال إعداد طلاب يؤمنون بأن لبنان وطن واحد يجمع الجميع، وأن الإنسان هو القيمة العليا". وشدد على أن "الجامعة تسعى إلى تخريج طلاب يكونون رسلاً لقيم العدالة والحرية والكرامة، وقادرين على نقل هذه الثقافة إلى محيطهم"، مؤكداً "التزام الجامعة بأن تكون جسراً للسلام ومساحة للتفاهم والتلاقي".

وفي كلمته، شدد كرامي على أن "حقوق الإنسان ليست شعارات تُرفع في المناسبات، بل حقوق طبيعية وأساسية يجب أن تُصان وتُحترم وتُطبّق في جميع دول العالم بلا استثناء. وأكد أن الوصول إلى التطبيق الفعلي لهذه الحقوق يشكّل المدخل الأساسي لمعالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية". وأشار إلى أن "ما يشهده العالم، ولا سيما في غزة ولبنان وسوريا، من انتهاكات جسيمة، لا يمكن وصفه إلا كمأساة أخلاقية تصيب الضمير الإنساني في الصميم. وتوقف عند واقع حقوق الإنسان في لبنان"، معتبراً أن "التمييز بين المواطنين على أسس طائفية أو مناطقية يُعدّ من أخطر الانتهاكات المزمنة، ويعيق بناء دولة القانون والمؤسسات، وأن اتفاق الطائف تضمّن الأسس الكفيلة بمعالجة هذه الإشكاليات".

وشدد على أن "حماية الحقوق تستند إلى ركيزتين أساسيتين هما القانون العادل والقضاء المستقل، وأن الأمن الاجتماعي حق إنساني لا يتحقق إلا بوجود سلطة قانونية قادرة وعادلة، وعلى الانحياز الدائم إلى الإنسان وحقوقه وكرامته"، داعياً إلى "توسيع دائرة النقاش والمشاركة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو لخفض التصعيد والانخراط في حوار بناء بشأن فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام : هدف الحكومة بناء دولة على أساس الكفاءة والإنتاج و تحفيز الاستثمار
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ابو الغيط : اؤكد استعداد جامعة الدول العربية لدعم الدول الاعضاء من اجل تعزيز العدالة وحماية حقوق جميع ضحايا الارهاب
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: الإبادة الجماعية التي قتلت أكثر من 70 ألف شخص بغزة مؤشر على الانتهاك الجسيم لقيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء

الأمم المتحدة

طرابلس

القضاء

التزام

النقاش

ماروني

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:53 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-13
Lebanon24
10:55 | 2025-12-13
Lebanon24
10:53 | 2025-12-13
Lebanon24
10:51 | 2025-12-13
Lebanon24
10:47 | 2025-12-13
Lebanon24
10:42 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24