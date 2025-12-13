تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة مار مارون في طرابلس

Lebanon 24
13-12-2025 | 09:36
أضاء رئيس أساقفة أبرشيّة طرابلس المارونيّة المطران يوسف سويف شجرة الميلاد في باحة كنيسة مار مارون في المدينة، ضمن المهرجان الميلاديّ السنويّ الذي تقيمه الرعيّة بتنظيم من الدكتورة ماريا كرم عبسي.

شارك في الاحتفال رئيس أساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيّين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، ممثلة الرئيس نجيب ميقاتي الأستاذة جنان مبيّض، ممثل وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي الأستاذ فهمي كرامي والوزير السابق اسطفان الدويهي.

حضر أيضا النواب: أشرف ريفي، جميل عبّود، إيلي خوري وفيصل كرامي ممثّلًا بالدكتور وليد داغر، رئيس اتّحاد بلديّات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، نائب رئيس بلديّة طرابلس الأستاذ خالد كبّارة، الدكتور خلدون الشريف، الدكتور رامي فنج، مسؤول العلاقات السياسيّة في "الكتلة الوطنيّة" الأستاذ كميل موراني، معاون رئيس "حزب القوات اللبنانيّة" لشؤون الانتخابات المحامي جاد دميان، نقيب المهندسين شوقي فتفت، نقيب الأطبّاء إبراهيم مقدسي، نقيب المعلّمين نعمة محفوض، النقيبة السابقة للمحامين في طرابلس والشمال ماري تيريز القوّال، رئيس اتّحاد نقابات العمّال والمستخدمين في لبنان الشماليّ النقيب شادي السيّد، رئيسة فرع الصليب الأحمر اللبنانيّ في طرابلس السيّدة مها زغلول وشخصيات وفاعليات وحشد كبير من أبناء المدينة والشمال.

افتُتح الاحتفال على وقع الترانيم الدينيّة وقرع الأجراس، ثم ألقت الدكتورة كرم عبسي كلمة شددت فيها على أنّ "عيد الميلاد هو عيد الفرح والسلام والمحبّة والرجاء"، شاكرةً كلّ من ساهم في إنجاح المهرجان وفي مقدّمتهم المطران سويف والخورأسقف نبيه معوّض.

من جهته، شدّد سويف على معاني عيد الميلاد "الذي يحمل إلينا سلامًا قائمًا على المحبّة"، داعيًا إلى "تنشيط الحركة الاقتصاديّة في طرابلس ولبنان، وتمكين الشباب في وطنهم"، وآملاً "أن يعمّ البلادَ الأمنُ والأمان".

كما أكد كلّ من النائب خوري والخورأسقف معوّض على الوحدة والعيش المشترك، معتبرين أنّ "طرابلس بكلّ مكوّناتها تجسّد الصورة الأجمل لهذا العيش الواحد".

خُتم الاحتفال بأجواء من الفرح، فيما حملت شجرة الميلاد رسالتها السنويّة: "نورٌ يبدّد العتمة، ومحبّةٌ تجمع أبناء المدينة على أمل بغدٍ أفضل".
