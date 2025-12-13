إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة مار مارون في طرابلس

أضاء رئيس أساقفة أبرشيّة المارونيّة المطران يوسف سويف شجرة الميلاد في باحة كنيسة مار مارون في المدينة، ضمن المهرجان الميلاديّ السنويّ الذي تقيمه الرعيّة بتنظيم من الدكتورة ماريا كرم عبسي.



شارك في الاحتفال رئيس أساقفة طرابلس وسائر للروم الملكيّين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، ممثلة الرئيس الأستاذة جنان مبيّض، ممثل وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي الأستاذ فهمي كرامي والوزير السابق اسطفان الدويهي.



حضر أيضا النواب: أشرف ريفي، جميل عبّود، إيلي خوري وفيصل كرامي ممثّلًا بالدكتور وليد داغر، رئيس اتّحاد بلديّات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، بلديّة طرابلس الأستاذ خالد كبّارة، الدكتور خلدون الشريف، الدكتور رامي فنج، مسؤول العلاقات السياسيّة في "الكتلة الوطنيّة" الأستاذ كميل موراني، معاون رئيس "حزب القوات اللبنانيّة" لشؤون الانتخابات المحامي جاد دميان، نقيب المهندسين شوقي ، نقيب الأطبّاء إبراهيم مقدسي، نقيب المعلّمين نعمة محفوض، النقيبة السابقة للمحامين في طرابلس والشمال ماري تيريز القوّال، رئيس اتّحاد نقابات العمّال والمستخدمين في الشماليّ النقيب شادي السيّد، رئيسة فرع الصليب الأحمر اللبنانيّ في طرابلس السيّدة مها زغلول وشخصيات وفاعليات وحشد كبير من أبناء المدينة والشمال.



افتُتح الاحتفال على وقع الترانيم الدينيّة وقرع الأجراس، ثم ألقت الدكتورة كرم عبسي كلمة شددت فيها على أنّ "عيد الميلاد هو عيد الفرح والسلام والمحبّة والرجاء"، شاكرةً كلّ من ساهم في إنجاح المهرجان وفي مقدّمتهم المطران سويف والخورأسقف معوّض.



، شدّد سويف على معاني عيد الميلاد "الذي يحمل إلينا سلامًا قائمًا على المحبّة"، داعيًا إلى "تنشيط الحركة الاقتصاديّة في طرابلس ولبنان، وتمكين الشباب في وطنهم"، وآملاً "أن يعمّ البلادَ الأمنُ والأمان".



كما أكد كلّ من النائب خوري والخورأسقف معوّض على الوحدة والعيش المشترك، معتبرين أنّ "طرابلس بكلّ مكوّناتها تجسّد الصورة الأجمل لهذا العيش الواحد".



خُتم الاحتفال بأجواء من الفرح، فيما حملت شجرة الميلاد رسالتها السنويّة: "نورٌ يبدّد العتمة، ومحبّةٌ تجمع أبناء المدينة بغدٍ أفضل".

