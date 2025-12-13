تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اجتماع موسّع لرؤساء البلديات الكاثوليك في زحلة بدعوة من عقيص لبحث إطلاق تجمع إنمائي بلدي

Lebanon 24
13-12-2025 | 09:38
A-
A+
Doc-P-1454691-639012408015981393.png
Doc-P-1454691-639012408015981393.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُقد اجتماع موسّع لرؤساء البلديات الكاثوليك من مختلف المناطق اللبنانية في القصر البلدي في زحلة، بدعوة من النائب جورج عقيص، وبحضور رئيس بلدية زحلة- معلقة المهندس سليم غزالة، خُصص لبحث إمكانية إنشاء تجمع لرؤساء البلديات الكاثوليك، يكون إطارًا تنسيقيًا إنمائيًا غير سياسي، يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ومقاربة التحديات المشتركة.

وشارك في الاجتماع رؤساء البلديات التالية، مع الإشارة إلى أن المزيد من البلديات سينضمون لاحقًا: سليم غزالة (زحلة)، غسان صليبا (قاع الريم)، غدي الشباب (مغدوشة)، محبوب عون (الفاكهة الجديدة)، كابي فرج (تربل)، ربيع سمعان (أبلح)، سليم نصرالله (راس بعلبك)، داني جبور (عين الدلب)، بطرس صليبا (مجدليون)، جوزف دندن (الصالحية)، بشير مطر (القاع)، طوني ديب (حيتولي ووادي الليمون)، وميشال مطران (شتورة).

 

غزالة

افتُتح اللقاء بكلمة لرئيس بلدية زحلة المهندس سليم غزالة، الذي رحّب بالمشاركين في "زحلة عاصمة الكثلكة"، وأكبر مدينة مسيحية ومدينة كاثوليكية كبرى في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن "المدينة آمنت دائمًا بالحوار والوحدة والعمل المشترك".

وأشار غزالة إلى أن هذا اللقاء "يشكّل تذكيرًا بأن اختلاف المناطق وحجم البلديات لا يلغي وحدة الهوية والمسؤوليات المشتركة"، معتبرًا أن "البلديات الكاثوليكية تمثّل حضورًا تاريخيًا في لبنان، أسهم في الثقافة والتعليم والإدارة والعيش المشترك". 

وقال إن "التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، إلى جانب الواقع الوطني غير المستقر، تفرض تنسيق الجهود، لأن العمل المشترك يرفع الصوت، ويوسّع الخبرة، ويُسرّع الحلول".

وعرض غزالة رؤية بلدية زحلة القائمة على إنشاء شبكة تعاون دائمة بين البلديات، تتشارك المعرفة وتدعم بعضها البعض، على أن يشكّل هذا الاجتماع نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل البلدي المشترك.

 

عقيص

من جهته، أكد النائب عقيص أن الهدف من هذا اللقاء "ليس سياسيًا بل إنمائيًا بحتًا"، موضحًا أنه لا يوجد اليوم أي إطار جامع يتحدث باسم الطائفة الكاثوليكية، وأن التجارب السابقة لم تكن فاعلة. وأشار إلى أنه "ناقش فكرة اللقاء مع المرجعيات الكنسية، ومن بينها غبطة البطريرك ومطران زحلة، بهدف خلق تجمّع أو إطار يُفيد المجتمع". وقال: "إن البلديات على تماس مباشر مع المواطنين وتعرف حاجاتهم الفعلية"، لافتًا إلى "أهمية تنظيم العلاقة مع الإدارات الرسمية والوزارات، ومعالجة قضايا مشتركة مثل بيع الأراضي، والبنى التحتية، والإنماء المحلي، إضافة إلى إنشاء شبكة لتبادل الخبرات والمعرفة". واعتبر أن "الاجتماع تمهيدي لبحث إمكانية إنشاء هذا التجمّع وآلية عمله".

وخلال النقاش، شدّد رؤساء البلديات المشاركون على "ضرورة تحديد الأولويات ووضع خارطة طريق واضحة"، مؤكدين أن "الهدف ليس الانغلاق أو الطائفية، بل التكامل والعمل ضمن إطار وطني جامع"، مع الإشارة إلى أن وضع الطائفة الكاثوليكية تاريخيًا كان أفضل سابقًا ويحتاج اليوم إلى إعادة تنظيم وتنسيق.

وفي هذا السياق، طُرحت خطة تعاون مبدئية تتضمن تعزيز التنسيق، تبادل الخبرات والنماذج الإدارية، توحيد المواقف عند الحاجة تجاه الوزارات والهيئات الرسمية، وإطلاق مشاريع مشتركة. كما جرى اقتراح إنشاء لجنة تنسيق وارتباط بين رؤساء البلديات، إضافة إلى عقد اجتماعات دورية بينهم.

واتفق المجتمعون على متابعة النقاش في اجتماعات لاحقة، على أمل أن يشكّل هذا اللقاء خطوة أولى نحو إطار بلدي إنمائي منظّم يخدم البلدات والمجتمعات المحلية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنبلاط استقبل وفوداً بلدية وأهلية في المختارة وبحث شؤوناً إنمائية وخدماتية
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:08:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية زحلة المعلقة تتلف عددا كبيرا من الدراجات النارية غير المرخصة
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:08:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تيمور جنبلاط ترأس اجتماعات حزبية وعرض مع وفود بلدية وأهلية مطالبها الانمائية والخدماتية
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:08:26 Lebanon 24 Lebanon 24
العبسي ترأس اجتماع الوزراء والنواب الكاثوليك: للتشدد في المحافظة على المواقع العائدة للطائفة
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:08:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

اللبنانية

نصرالله

من جهته

على أمل

الطائف

مسيحية

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:53 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-13
Lebanon24
10:55 | 2025-12-13
Lebanon24
10:53 | 2025-12-13
Lebanon24
10:51 | 2025-12-13
Lebanon24
10:47 | 2025-12-13
Lebanon24
10:42 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24