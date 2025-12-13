عن انقطاع الانترنت... ماذا قال رئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي؟

استهجن رئيس في قطاع الخليوي والاتصالات النقيب بول زيتون، في بيان، "ما حصل يوم أمس في 12/12/2025 من معاناة متواصلة يعيشها المواطن اللبناني جرّاء الانقطاع المفاجئ لشبكات الخليوي والإنترنت، ومن سوء الخدمة، وهي ليست المرة الأولى التي نشهد فيها هذه الظاهرة تمر من دون أي حسيب أو رقيب، حيث يُترك المواطن دائمًا ليدفع الثمن ويتحمّل أسوأ خدمات الإرسال والاتصالات في مختلف المناطق ، لقد بات الانقطاع اليومي وضعف الشبكة واقعًا مريرًا ينعكس سلبًا على حياة الناس العملية والاجتماعية، ويُضعف ثقتهم بالمؤسسات المعنية".



وأكد النقيب زيتون أنّ "هذا الواقع لم يعد يُحتمل، وأنّ المسؤولية تقع أولًا على عاتق والشركات المشغّلة التي يفترض بها أن تؤمّن الحدّ الأدنى من الخدمة اللائقة، بدلًا من تحميل المواطن أعباء إضافية من دون أي مقابل فعلي". وتساءل: "أين الوزير بصفته وزير الوصاية عن هذا القطاع من تلك المهزلة او الكارثة؟ ومن أين يتلقى الإرسال لهاتفه؟ هل من بلد آخر؟ ولماذا لا نسمع منه أي تعليق أو موقف يطمئن الناس او يشرح أسباب هذا الانقطاع؟".



وشدّد على أنّ النقابة، "إذ ترفع الصوت عاليًا، تدعو الحكومة وخصوصا إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح الشبكات وتطوير البنية التحتية، بما يضمن حق اللبنانيين في الحصول على خدمة اتصالات وإنترنت تليق بهم وتواكب حاجاتهم في هذا العصر الرقمي".



وختم زيتون بالتأكيد على أنّ "النقابة لن تتوانى عن متابعة هذا الملف حتى تحقيق الإصلاح المطلوب، لأنّ الاتصالات ليست ترفًا، هي حق أساسي من حقوق المواطن، وواجب على الدولة والشركات أن تؤمّنه بجدارة ومسؤولية".

