تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عن انقطاع الانترنت... ماذا قال رئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي؟

Lebanon 24
13-12-2025 | 10:04
A-
A+
Doc-P-1454703-639012423844020135.jpg
Doc-P-1454703-639012423844020135.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهجن رئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات النقيب بول زيتون، في بيان، "ما حصل يوم أمس في 12/12/2025 من معاناة متواصلة يعيشها المواطن اللبناني جرّاء الانقطاع المفاجئ لشبكات الخليوي والإنترنت، ومن سوء الخدمة، وهي ليست المرة الأولى التي نشهد فيها هذه الظاهرة تمر من دون أي حسيب أو رقيب، حيث يُترك المواطن دائمًا ليدفع الثمن ويتحمّل أسوأ خدمات الإرسال والاتصالات في مختلف المناطق اللبنانية، لقد بات الانقطاع اليومي وضعف الشبكة واقعًا مريرًا ينعكس سلبًا على حياة الناس العملية والاجتماعية، ويُضعف ثقتهم بالمؤسسات المعنية".

وأكد النقيب زيتون أنّ "هذا الواقع لم يعد يُحتمل، وأنّ المسؤولية تقع أولًا على عاتق الجهات الرسمية والشركات المشغّلة التي يفترض بها أن تؤمّن الحدّ الأدنى من الخدمة اللائقة، بدلًا من تحميل المواطن أعباء إضافية من دون أي مقابل فعلي". وتساءل: "أين الوزير شارل الحاج بصفته وزير الوصاية عن هذا القطاع من تلك المهزلة او الكارثة؟ ومن أين يتلقى الإرسال لهاتفه؟ هل من بلد آخر؟ ولماذا لا نسمع منه أي تعليق أو موقف يطمئن الناس او يشرح أسباب هذا الانقطاع؟".  

وشدّد على أنّ النقابة، "إذ ترفع الصوت عاليًا، تدعو الحكومة وخصوصا وزارة الاتصالات إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح الشبكات وتطوير البنية التحتية، بما يضمن حق اللبنانيين في الحصول على خدمة اتصالات وإنترنت تليق بهم وتواكب حاجاتهم في هذا العصر الرقمي".  

وختم زيتون بالتأكيد على أنّ "النقابة لن تتوانى عن متابعة هذا الملف حتى تحقيق الإصلاح المطلوب، لأنّ الاتصالات ليست ترفًا،  هي حق أساسي من حقوق المواطن، وواجب على الدولة والشركات أن تؤمّنه بجدارة ومسؤولية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام فلسطينية: انقطاع خدمات الإنترنت والهاتف الخلوي عن مدينة غزة
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة العاملين في الإعلام أشادت بالعمل التشريعي واعتبرت المشروع خطوة متقدمة للقطاع
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة الخليوي: الضمان الاجتماعي ركيزة أساسية
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة الخليوي: هذا المرسوم يصيب العدالة الاجتماعية في الصميم
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة الاتصالات

الجهات الرسمية

نقابة العاملين

شارل الحاج

اللبنانية

الانترنت

الظاهر

إنترنت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:53 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-13
Lebanon24
10:55 | 2025-12-13
Lebanon24
10:53 | 2025-12-13
Lebanon24
10:51 | 2025-12-13
Lebanon24
10:47 | 2025-12-13
Lebanon24
10:42 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24