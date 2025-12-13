تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مرقص: البلد يسير نحو الأفضل في هذا العهد الرئاسي

Lebanon 24
13-12-2025 | 10:06
رعى وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص "قمة المبدعين 2025"، أكبر تجمع في لبنان لمنشئي المحتوى وأصحاب الأعمال، في sea side - واجهة بيروت البحرية، في حضور حشد من صناع المحتوى والشباب.

وكانت كلمة لمرقص خلال مشاركته في جلسة بإدارة صانع المحتوى باولو خياط ومشاركة النائب الياس حنكش وأنطوني ابو أنطون ونور بجاني ونزير بسيط، توجه فيها الى الشباب اللبناني: "لا تسمحوا لحملات التيئيس بالنيل منكم ومن طموحاتكم، فكل من يملك فكرة أو ابتكارا في موضوع صناعة المحتوى أو الاعلام الرقمي، عليه أن يبادر به من دون انتظار أحد. فلا تنتظروا، اذ أن اتجاه البلد يسير نحو الأفضل. فلو عدنا سنة واحدة الى الوراء، لرأينا أننا كنا بدون رئيس للجمهورية وبدون حكومة ولم تكن تتوافر المعايير المطلوبة في المطار وفي الضبط الجمركي للمعابر الحدودية، وكانت الانتخابات البلدية تؤجل، ولم تكن كل المؤتمرات وكل النشاطات الايجابية التي يشهدها البلد وكذلك لناحية بسط سلطة الدولة وترسيم الحدود البحرية...".

أضاف: "أعرف أن كل ذلك غير كاف وأمامنا عمل كبير علينا القيام به، ولكن يجب أن نقدم، وخصوصا أننا نعرف الخط البياني الذي يتجه نحوه البلد في هذا العهد الرئاسي ومع الحكومة التي تعمل. لذا، أشجع الشباب والشابات كثيرا وأقول لهم أن يستمروا ولا ينظروا الى الامور السلبية أبدا".

وتابع: "الحرية يجب أن تكون مسؤولة أيضا ولها حدود، وأنا الآتي من خلفية حقوقية، أقول إن كل حق ليس له حدود يصبح تجاوزا لحقوق الآخرين. لا يمكننا أن نكتب ضد من نشاء وكيفما نشاء من دون التأكد من الحقائق. علينا أن نتأكد من صحة المعلومات حتى لا نؤذي غيرنا ونقع في أي تضليل اعلامي، وهذا ما نعمل على محاربته في وزارة الاعلام، فأي خبر اعلامي يجب أن يتصف بالصدقية التي تخدم الحقيقة. فمرات كثيرة نجد أن الاعمال الناجحة تتعرض لحملات مبرمجة تهدف الى النيل من الحقيقة والنجاح، وبالتالي، علينا نحن مواجهة الحملات المغرضة وعدم المساهمة في ترويجها".

وختم: "ربما يكون لبنان متأخرا في بعض التصنيفات العالمية، لكنه قادر على التقدم بسهولة نظرا للمزايا التفاضلية التي يمتلكها، وأولاها الحرية والطاقات البشرية المبدعة التي تتألق اينما حلّت".

 

حنكش

بدوره قال حنكش: "الاستقرار هو اساس النجاح للبنان، فلا يمكن لأي شركة عالمية أو أي مستثمر يمكن أن يتشجع على المجيء الى لبنان ما لم يكن الوضع مستقرا، فبناء الدولة لا يحتاج الى معجزات بل فقط الى تطبيق القانون وقيام كل شخص بدوره، وهكذا يصبح لدينا دولة طبيعية مثل كل الدول. وبالتالي إذا توفر الاستقرار مع بنى تحتية لازمة، يمكن للبنان أن ينهض بسرعة مذهلة، وخصوصا أنه يمتلك طاقات شابة خلاقة ومبدعة، فيمكن لنا أن نكون "سيليكون فالي" لمنطقة الشرق الاوسط بأكملها. لدينا أفضل بلد من حيث الموقع الجغرافي والامكانات الطبيعية والبشرية والتاريخ العريق، ما يؤهلنا لنكون من أفضل البلدان في العالم، ولكن ارث 40 أو خمسين سنة من التعطيل وسوء الإدارة، لا يمكن لهذه الحكومة رغم نشاطها الاستثنائي أن تعالج نتائجه بسحر ساحر. والأكيد أن هذا البلد كطائر الفينيق سينهض من جديد".

وكانت كلمة لمؤسس ورئيس شركة "أند موفانتور" للترفيه أنطوني بو أنطون تحدث فيها عن مشاريعه التي استقطبت الآلاف ووفرت اكثر من الف و200 فرصة عمل للشباب اللبناني.

وتحدثت نور بجاني عن شركتها التي تعنى بنجاح الاضاءة والديكور فتساهم في نجاح النشاطات على أنواعها.

وشرح نظير بسيط عمله في المنوعات الموسيقية وتوزيعها في المهرجانات والمناسبات.
الانتخابات البلدية

وزير الإعلام

هذه الحكومة

هذا البلد

جمهورية

المطار

بيروت

البشري

