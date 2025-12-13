بلدية برعشيت تنفي هذا الخبر

صدر عن بلدية برعشيت البيان التالي:

توضيحًا لما يتم تداوله من بلبلة وإشاعات عن وجود طلب إخلاء منزلين في القرية بقرار صادر عمّا يُسمّى بـ«الميكانيزم»، يهمّ بلدية برعشيت أن توضح ما يلي:



بعد المتابعة الحثيثة التي أجرتها البلدية مع مخابرات الجيش والجهات الأمنية المعنية، تبيّن بشكل قاطع عدم صحة هذه المعلومات جملةً وتفصيلًا، ولا يوجد أي قرار أو أمر بإخلاء أو تفتيش أي منزل في البلدة.



وإذ تؤكد البلدية حرصها على أمن وطمأنينة أهلها، تدعو المواطنين الكرام إلى عدم الانجرار خلف الشائعات أو تداول غير دقيقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة.

بلدية برعشيت.