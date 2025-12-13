تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الجيش يوقف 3 أشخاص ويضبط مليون وخمسمئة ألف حبة كبتاغون

Lebanon 24
13-12-2025 | 10:25
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عملية رصد ومتابعة لتحركات عصابات ترويج المخدرات، نفذت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 8 /12 /2025 عملية دهم في بلدة بودايبعلبك حيث أوقفت المواطن (ب.ج.) والسوري (ب.ش.) للاشتباه بهما في عمليات تهريب المخدرات إلى خارج الأراضي اللبنانية وضبطت في حوزتهما وثائق مزورة، وبعد متابعة التحقيقات مع الموقوفَين دهمت الدورية بتاريخ 12 /12 /2025 أحد المحال في حوش بردا – بعلبك وضبطت حوالي مليون وخمسمئة ألف حبة كبتاغون معدة للتهريب.

كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 13 /12 /2025 منزلًا في بلدة القصرالهرمل وأوقفت المواطن (ع.ج.) لارتكابه عدة جرائم منها: الخطف والسلب، تجارة الأسلحة والمخدرات، وإطلاق النار.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
قيادة الجيش - مديرية التوجيه

مديرية المخابرات

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مديرية ال

اللبنانية

القضاء ا

الهرمل

