الجيش يوقف 3 أشخاص ويضبط مليون وخمسمئة ألف حبة كبتاغون

صدر عن البيان الآتي:



ضمن إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق ، وبعد عملية رصد ومتابعة لتحركات عصابات ترويج المخدرات، نفذت دورية من بتاريخ 8 /12 /2025 عملية دهم في بلدة – حيث أوقفت المواطن (ب.ج.) والسوري (ب.ش.) للاشتباه بهما في عمليات تهريب المخدرات إلى خارج الأراضي اللبنانية وضبطت في حوزتهما وثائق مزورة، وبعد متابعة التحقيقات مع الموقوفَين دهمت الدورية بتاريخ 12 /12 /2025 أحد المحال في حوش بردا – بعلبك وضبطت حوالي مليون وخمسمئة ألف حبة كبتاغون معدة للتهريب.



كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 13 /12 /2025 منزلًا في بلدة – وأوقفت المواطن (ع.ج.) لارتكابه عدة جرائم منها: الخطف والسلب، تجارة الأسلحة والمخدرات، وإطلاق النار.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.

Advertisement