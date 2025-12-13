الجمارك تضبط متممات غذائية مهرّبة في مستودع في صيدا

أعلنت انه "بتاريخ اليوم 13/12/2025، داهمت قوة من – ضابطة ، مستودعًا في مدينة صيدا، وذلك بناءً على معلومات وردت إلى هذه المديرية. وقد عُثر بداخل المستودع على كمية من المتممات الغذائية المهرّبة، فتم ضبطها واقتياد صاحبها إلى مركز شعبة المكافحة البرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بناءً على إشارة المختص".

