لبنان
الجمارك تضبط متممات غذائية مهرّبة في مستودع في صيدا
Lebanon 24
13-12-2025
|
10:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
المديرية العامة للجمارك
انه "بتاريخ اليوم 13/12/2025، داهمت قوة من
الجمارك
– ضابطة
صيدا
، مستودعًا في مدينة صيدا، وذلك بناءً على معلومات وردت إلى هذه المديرية. وقد عُثر بداخل المستودع على كمية من المتممات الغذائية المهرّبة، فتم ضبطها واقتياد صاحبها إلى مركز شعبة المكافحة البرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بناءً على إشارة
القضاء
المختص".
