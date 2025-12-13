تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

المطران إبراهيم ناعيا سكاف: غاب بالجسد وبقي إرثه الطبي والوطني حيًا

Lebanon 24
13-12-2025 | 10:53
نعى رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، النائب غسان سكاف، في بيان، معتبرا أن رحيله شكل "خسارة وطنية وإنسانية كبيرة، لما حمله من رسالة سامية في خدمة الإنسان والوطن على حد سواء".

وأكد المطران إبراهيم أن "الراحل كان مثالا للطبيب الرسولي والنائب المسؤول، إذ جمع في مسيرته بين الأمانة المهنية والالتزام الوطني، واضعا علمه وخبرته في خدمة المرضى وأبناء منطقته ولبنان من دون تمييز، مجسدا قيم العطاء والتفاني والصدق". وأضاف أن "غسان سكاف كان رجل حوار وانفتاح، آمن بلبنان وطن الرسالة، وبالدولة التي تقوم على العدالة والكرامة الإنسانية، فبقي ثابتا في مواقفه، صادقا في التزامه، حتى آخر أيامه".

وختم المطران إبراهيم نعيه بالقول" إنّ الراحل وإن غاب بالجسد، فإنّ إرثه الطبي والوطني سيبقى حيًا في الوجدان، شاهدًا على مسيرة حافلة بالخدمة والتضحية"، متقدمًا بأحرّ التعازي من عائلته الكريمة ومحبيه، وراجيًا من الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه مع الابرار والقديسين. المسيح قام".
