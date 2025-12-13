بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن

أفادت مندوبة " "، أنّ الجيش لا يزال ينتشر في محيط المنزل المُهدّد في يانوح، فيما دخلت قوّة منه إلى داخل البيت، من دون مرافقة "اليونيفيل" التي غادر عناصرها المكان.



وانضم فريق من لجنة "الميكانيزم" إلى الجيش في مهمة التفتيش داخل المنزل، حيث تجري عملية حفر في أرضيته.

وطلبت لجنة "الميكانيزم" من الجيش تحطيم إمدادات شبكة الصرف الصحي وتفتيشها في محيط المنزل.



وحتّى الآن، لم يعثر الجيش على أسلحة داخل المنزل.