تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جنبلاط استقبل وفوداً سياسية وشعبية في المختارة

Lebanon 24
13-12-2025 | 11:07
A-
A+
Doc-P-1454732-639012469722959706.png
Doc-P-1454732-639012469722959706.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في قصر المختارة، سلسلة وفود سياسية ودينية وشعبية ونقابية، في إطار لقاءات السبت الأسبوعية.

فقد التقى وفداً قيادياً من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة مسؤولها في لبنان يوسف أحمد، وجرى البحث في آخر التطورات الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. كما عرض الوفد الجهود السياسية المبذولة لتعزيز وحدة الموقف الفلسطيني وتحصين الوجود الفلسطيني في لبنان، مثنياً على مواقف الحزب التقدمي الاشتراكي ووليد جنبلاط وتيمور جنبلاط الداعمة للقضية الفلسطينية، وقدّم كتاباً عن فلسطين.

كذلك استقبل جنبلاط وفداً من المجلس الإسلامي العلوي برئاسة نائب رئيس المجلس الشيخ شحاذة العلي، وجرى التداول في شؤون الطائفة في لبنان، في لقاء وُصف بالودّي.

وشارك في اللقاءات نواب اللقاء الديمقراطي: وائل أبو فاعور، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، إلى جانب أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وفي الشأن البلدي، استقبل جنبلاط وفداً من مشايخ وفاعليات بلدة عين جرفا – حاصبيا، شكره على استحداث بلدية جديدة والتوافق الذي أفضى إلى تزكية في الانتخابات البلدية والاختيارية، إضافة إلى دعم المختارة للبلدة. كما التقى وفداً من عائلة بركات في حاصبيا، وآخر من عائلة الشاعر الراحل طليع حمدان لشكره على مواساته ودعوته إلى ذكرى الأربعين.

وفي الإطار النقابي، عرض جنبلاط مع وفد نقابة مالكي شاحنات النقل البري برئاسة النقيب محمد، هموم العاملين في القطاع، لا سيما على خط لبنان–سوريا–الأردن، وتسلم مذكرة مطالب.

كما التقى وفوداً شعبية من عدد من البلدات لبحث احتياجاتها الإنمائية والخدماتية، أبرزها طاريا – بعلبك، داريا – إقليم الخروب، جباع الشوف، عين وزين، الفرديس، كفرفاقود، مجدل بلهيص، وحاصبيا. واستمع إلى هواجس وفد مدارس قيادة تعليم السوق في الشوف وعاليه.

وشملت اللقاءات وفوداً عائلية من بلدات عدّة في الشوف وحاصبيا، حيث تلقى جنبلاط سلسلة مطالب ومراجعات إنمائية وخدماتية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنبلاط استقبل وفوداً أهلية ونقابية وإنمائية في زيارته الأسبوعية في المختارة
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:31:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تيمور جنبلاط استقبل وفوداً في المختارة وبحث واقع المحاكم المذهبية
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:31:00 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط استقبل وفوداً بلدية وأهلية في المختارة وبحث شؤوناً إنمائية وخدماتية
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:31:00 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط تابع قضايا انمائية ومطالب القرى مع وفود أهلية وبلدية زارته في المختارة
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:31:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

وليد جنبلاط

الفلسطينيين

الديمقراطية

الفلسطينية

الديمقراطي

نائب رئيس

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2025-12-14
Lebanon24
02:15 | 2025-12-14
Lebanon24
02:00 | 2025-12-14
Lebanon24
01:51 | 2025-12-14
Lebanon24
01:45 | 2025-12-14
Lebanon24
01:30 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24