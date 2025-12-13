جنبلاط استقبل وفوداً سياسية وشعبية في المختارة

استقبل رئيس النائب تيمور جنبلاط في قصر المختارة، سلسلة وفود سياسية ودينية وشعبية ونقابية، في إطار لقاءات السبت الأسبوعية.



فقد التقى وفداً قيادياً من الجبهة لتحرير فلسطين برئاسة مسؤولها في يوسف أحمد، وجرى البحث في آخر التطورات ، ولا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، إضافة إلى أوضاع اللاجئين في لبنان. كما عرض الوفد الجهود السياسية المبذولة لتعزيز وحدة الموقف الفلسطيني وتحصين الوجود الفلسطيني في لبنان، مثنياً على مواقف الحزب التقدمي الاشتراكي ووليد جنبلاط وتيمور جنبلاط الداعمة للقضية الفلسطينية، وقدّم كتاباً عن فلسطين.



كذلك استقبل جنبلاط وفداً من المجلس الإسلامي العلوي برئاسة المجلس الشيخ شحاذة ، وجرى التداول في شؤون الطائفة في لبنان، في لقاء وُصف بالودّي.



وشارك في اللقاءات نواب اللقاء : وائل أبو فاعور، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، إلى جانب أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.



وفي الشأن البلدي، استقبل جنبلاط وفداً من مشايخ وفاعليات بلدة عين جرفا – حاصبيا، شكره على استحداث بلدية جديدة والتوافق الذي أفضى إلى تزكية في الانتخابات البلدية والاختيارية، إضافة إلى دعم المختارة للبلدة. كما التقى وفداً من عائلة بركات في حاصبيا، وآخر من عائلة الشاعر الراحل طليع حمدان لشكره على مواساته ودعوته إلى ذكرى الأربعين.



وفي الإطار النقابي، عرض جنبلاط مع وفد نقابة مالكي شاحنات النقل البري برئاسة النقيب محمد، هموم العاملين في القطاع، لا سيما على خط لبنان–سوريا–الأردن، وتسلم مذكرة مطالب.



كما التقى وفوداً شعبية من عدد من البلدات لبحث احتياجاتها الإنمائية والخدماتية، أبرزها طاريا – بعلبك، داريا – إقليم الخروب، جباع الشوف، عين وزين، الفرديس، كفرفاقود، مجدل بلهيص، وحاصبيا. واستمع إلى هواجس وفد مدارس قيادة تعليم السوق في الشوف وعاليه.



وشملت اللقاءات وفوداً عائلية من بلدات عدّة في الشوف وحاصبيا، حيث تلقى جنبلاط سلسلة مطالب ومراجعات إنمائية وخدماتية.

