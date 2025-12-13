بعد عملية تفتيش المنزل في يانوح.. إسرائيل: تجميد الغارة موقتاً

قال المتحدث بإسم الجيش أفيخاي أدرعي أنّه في وقت سابق اليوم تم إصدار انذار لاخلاء سكان من مبنى في منطقة يانوح بجنوب تمهيدًا لاستهدافه حيث وبعد إصدار الإنذار توجه عبر الآلية بطلب الوصول مجددًا إلى الموقع المحدد الذي تم تجريمه ومعالجة خرق الاتفاق.



وقال:" لقد قرر الجيش الإسرائيلي السماح بذلك وبناء عليه تم تجميد الغارة مؤقتًا حيث يراقب الجيش الهدف بشكل مستمر ويبقى على تواصل مع الآلية".





وانضم فريق من لجنة "الميكانيزم" إلى الجيش في مهمة التفتيش داخل المنزل، حيث تجري عملية حفر في أرضيته.



وطلبت لجنة "الميكانيزم" من الجيش تحطيم إمدادات شبكة الصرف الصحي وتفتيشها في محيط المنزل.



وحتّى الآن، لم يعثر الجيش على أسلحة داخل المنزل.





وكانت قد أفادت مندوبة " "، أنّ الجيش لا يزال ينتشر في محيط المنزل المُهدّد في يانوح، فيما دخلت قوّة منه إلى داخل البيت، من دون مرافقة "اليونيفيل" التي غادر عناصرها المكان.وانضم فريق من لجنة "الميكانيزم" إلى الجيش في مهمة التفتيش داخل المنزل، حيث تجري عملية حفر في أرضيته.وطلبت لجنة "الميكانيزم" من الجيش تحطيم إمدادات شبكة الصرف الصحي وتفتيشها في محيط المنزل.وحتّى الآن، لم يعثر الجيش على أسلحة داخل المنزل.