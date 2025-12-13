تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

إطلاق جولة "دروب الذاكرة لبيروت" لإحياء محطات الحرب وتفجير المرفأ

Lebanon 24
13-12-2025 | 11:35
أطلقت منظمة "لنعمل من أجل المفقودين"، برعاية وزارة الثقافة ممثَّلة بالدكتور علي الصمد، وبالشراكة مع مبادرة "معاً" للعدالة الاجتماعية والاقتصادية وشركة City Sightseeing Lebanon، جولة سياحية–تثقيفية جديدة في بيروت تحت عنوان "دروب الذاكرة لبيروت".

وانطلقت الجولة من ساحة الشهداء مروراً بعدد من المحطات الرمزية المرتبطة بالحرب الأهلية اللبنانية وتداعياتها، وصولاً إلى تفجير مرفأ بيروت عام 2020، شملت برج المر، فندق هوليداي إن، سان جورج، البحر والمرفأ، الكرنتينا، الطيونة، شاتيلا، لتنتهي عند المتحف وبيت بيروت. وشارك في الجولة مؤرخون وأكاديميون وإعلاميون وناشطون، على متن باص سياحي، مع تلاوة نصوص تعريفية بعدة لغات.

بالتزامن، جرى إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة RoutesofMemory.org، الذي يضم نصوصاً وتسجيلات صوتية باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية، إضافة إلى خريطة تفاعلية لمسار الجولة والمحطات الإحدى عشرة المدرجة ضمنها.

وافتُتحت الفعالية بالنشيد الوطني اللبناني، تلتها كلمات للجهات المنظمة والشريكة، ثم كلمة لممثل وزارة الثقافة، قبل الانطلاق في الجولة الميدانية.

وأكدت الكلمات أهمية صون الذاكرة الجماعية ودور المبادرات المحلية في توثيق تاريخ المدينة ومسارات العنف والتحوّلات التي شهدتها، مع التشديد على ضرورة إدماج هذه الجهود في المناهج التعليمية والتخطيط الحضري لضمان نقل الذاكرة إلى الأجيال المقبلة بطريقة حيّة وفاعلة.
