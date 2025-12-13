اليونيفيل: لم تدخل قوّات حفظ السلام أيّ مبانٍ خلال عملية التفتيش في يانوح

أعلنت المتحدثة باسم اليونيفيل تعقيبا على عملية تفتيش المنزل في يانوح، عن أنّه "في وقتٍ سابق ، رافقت قوّات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الجيشَ اللبناني إلى بلدة يانوح، دعمًا لعملية تفتيش كان الجيش ينفّذها. ولم تدخل قوّات حفظ السلام أيّ مبانٍ، وغادرت المنطقة فور انتهاء العملية".



أضافت:" ولاحقًا، تلقّت قوّات حفظ السلام، عبر الآلية، معلومات تشير إلى نيّة الجيش تنفيذ غارة على بلدة يانوح. وقد جرى تذكيرهم أنّ أيّ عمل من هذا النوع يُعدّ انتهاكًا واضحًا لقرار رقم 1701".

