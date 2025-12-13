تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مع ارتفاع الموج واضطراب الطقس… تحذير من الدفاع المدني

Lebanon 24
13-12-2025 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1454758-639012513680806809.jpg
Doc-P-1454758-639012513680806809.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن سلامة روّاد البحر، من أصحاب زوارق النزهة وصيادي الأسماك، تشكّل أولوية قصوى، ولا سيّما خلال الفترات التي تشهد اضطرابات جوية وارتفاعاً في الأمواج. وأكدت في هذا السياق ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة تفادياً لأي مخاطر محتملة.

وشددت المديرية على وجوب عدم الإبحار بالزوارق عند اشتداد الموج، والتأكد من جهوزيتها الكاملة سواء كانت مخصصة للنزهة أو للصيد، إلى جانب إجراء الصيانة الدورية والتحقق من سلامة المعدات قبل الانطلاق. كما دعت إلى تجهيز الزوارق بحقيبة إسعافات أولية، ولوازم تصليح، وسترات إنقاذ، وجهاز لاسلكي، ووسائل لتفريغ المياه في حال تسرّبها، مع ضرورة معرفة قنوات التواصل في حالات الطوارئ عبر الموجة 16 التابعة للغرفة البحرية المشتركة.

ولفتت إلى خطورة الاقتراب من المناطق الصخرية، خصوصاً في فصل الشتاء، حيث قد تتسبب الأمواج العالية بجرف الأشخاص أو انزلاقهم على الصخور الرطبة. كما حذّرت ممارسي الغطس الحر والغوص باستخدام القنينة من مخاطر الانجراف نحو أعماق كبيرة أثناء ملاحقة الأسماك، ما قد يعرّضهم لأخطار جسيمة.

ومع دخول فصل الشتاء، ذكّرت المديرية بالمخاطر المتزايدة التي تطال روّاد البحر والمتوجهين إلى المناطق الجبلية، داعية إلى تجنّب الشواطئ خلال العواصف والموج العالي، والامتناع عن السباحة أو ممارسة أي نشاط بحري في الظروف الجوية غير المستقرة، وعدم الوقوف على المكاسر أو الصخور البحرية المعرضة لموجات مفاجئة.

كما نبّهت إلى مخاطر البرك والبحيرات، ولا سيما المجلّدة منها، التي قد ينكسر الجليد فوقها، إضافة إلى البرك الزراعية التي تسجّل سنوياً حالات غرق نتيجة الانزلاق. وأوصت باتخاذ تدابير وقائية عند الاقتراب منها، أبرزها ارتداء سترات الإنقاذ، وتأمين وسائل مساعدة على الإنقاذ، وتسييج هذه المواقع ومنع الأطفال من الاقتراب منها، فضلاً عن الابتعاد عن الأنهار والأماكن التي يرتفع فيها منسوب المياه أو تشهد تيارات قوية.

وختمت المديرية العامة للدفاع المدني بالتشديد على ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة، لا سيما خلال الطقس العاصف أو أثناء التنقّل في المناطق الجبلية وقيادة المركبات في الأمطار والثلوج، داعية المواطنين إلى الاتصال فوراً على الرقم 125 أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 70192693 عند حدوث أي طارئ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير من الدفاع المدني: تجنب إشعال النيران قرب الأحراج والأعشاب
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:32:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: نحذر من توقف مركباتنا لعدم توفر الوقود للتدخلات الإنسانية ونطالب بتدخل عاجل
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:32:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.. إليكم تفاصيل حال الطقس
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:32:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير في السعوديّة بسبب الطقس: أمطار غزيرة وسيول
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:32:24 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للدفاع المدني

أعلنت المديرية العامة

المديرية العامة

مديرية ال

سترات ال

اد البحر

واتساب

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2025-12-14
Lebanon24
02:15 | 2025-12-14
Lebanon24
02:00 | 2025-12-14
Lebanon24
01:51 | 2025-12-14
Lebanon24
01:45 | 2025-12-14
Lebanon24
01:30 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24