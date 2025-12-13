مع ارتفاع الموج واضطراب الطقس… تحذير من الدفاع المدني

أعلنت أن سلامة روّاد البحر، من أصحاب زوارق النزهة وصيادي الأسماك، تشكّل أولوية قصوى، ولا سيّما خلال الفترات التي تشهد اضطرابات جوية وارتفاعاً في الأمواج. وأكدت في هذا السياق ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة تفادياً لأي مخاطر محتملة.



وشددت المديرية على وجوب عدم الإبحار بالزوارق عند اشتداد الموج، والتأكد من جهوزيتها الكاملة سواء كانت مخصصة للنزهة أو للصيد، إلى جانب إجراء الصيانة الدورية والتحقق من سلامة المعدات قبل الانطلاق. كما دعت إلى تجهيز الزوارق بحقيبة إسعافات أولية، ولوازم تصليح، وسترات إنقاذ، وجهاز لاسلكي، ووسائل لتفريغ المياه في حال تسرّبها، مع ضرورة معرفة قنوات التواصل في حالات الطوارئ عبر الموجة 16 التابعة للغرفة البحرية المشتركة.



ولفتت إلى خطورة الاقتراب من المناطق الصخرية، خصوصاً في فصل الشتاء، حيث قد تتسبب الأمواج العالية بجرف الأشخاص أو انزلاقهم على الصخور الرطبة. كما حذّرت ممارسي الغطس الحر والغوص باستخدام القنينة من مخاطر الانجراف نحو أعماق كبيرة أثناء ملاحقة الأسماك، ما قد يعرّضهم لأخطار جسيمة.



ومع دخول فصل الشتاء، ذكّرت المديرية بالمخاطر المتزايدة التي تطال روّاد البحر والمتوجهين إلى المناطق الجبلية، داعية إلى تجنّب الشواطئ خلال العواصف والموج العالي، والامتناع عن السباحة أو ممارسة أي نشاط بحري في الظروف الجوية غير المستقرة، وعدم الوقوف على المكاسر أو الصخور البحرية المعرضة لموجات مفاجئة.



كما نبّهت إلى مخاطر البرك والبحيرات، ولا سيما المجلّدة منها، التي قد ينكسر الجليد فوقها، إضافة إلى البرك الزراعية التي تسجّل سنوياً حالات غرق نتيجة الانزلاق. وأوصت باتخاذ تدابير وقائية عند الاقتراب منها، أبرزها ارتداء سترات الإنقاذ، وتأمين وسائل مساعدة على الإنقاذ، وتسييج هذه المواقع ومنع الأطفال من الاقتراب منها، فضلاً عن الابتعاد عن الأنهار والأماكن التي يرتفع فيها منسوب المياه أو تشهد تيارات قوية.



وختمت للدفاع المدني بالتشديد على ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة، لا سيما خلال الطقس العاصف أو أثناء التنقّل في المناطق الجبلية وقيادة المركبات في الأمطار والثلوج، داعية المواطنين إلى الاتصال فوراً على الرقم 125 أو عبر تطبيق على الرقم 70192693 عند حدوث أي طارئ.

