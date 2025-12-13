مطر استقبل وفداً من المحامين الأردنيين لتعزيز التعاون القانوني

استقبل النائب مطر في مكتبه في وفداً من المحامين ، ضمّ رئيس للمحامين الشباب علاء ، وعضو مجلس النواب السابق الدكتور مصطفى ياغي، ورئيسة فرع المنظمة في الدكتورة العش.



وجرى خلال اللقاء البحث في تعزيز التعاون القانوني وتبادل الخبرات بين المحامين في لبنان والأردن، إلى جانب مناقشة دور الشباب في تطوير العمل النقابي والمهني. كما تناول المجتمعون أبرز التحديات التي يواجهها القطاع القانوني في المنطقة، وسبل مواكبة التطورات التشريعية بما يعزّز العدالة ويحمي حقوق الإنسان.

