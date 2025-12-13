إضاءة الزينة والألعاب النارية تحت المطر… فرحة الميلاد توحّد أهالي المتن

احتفلت بلدية الجديدة – – السد بإضاءة شجرة ميلاد مستديرة جديدة في المتن، برعاية ، وبحضور والمخاتير ورؤساء بلديات متنية وأهالي المنطقة، رغم الأمطار الكثيفة التي لم تمنعهم من المشاركة مصطحبين مظلاتهم. وشدّدت الكلمات خلال الاحتفال على وحدة أهالي المنطقة وأهمية التكاتف، مؤكدين أن الأحقاد والكراهية ليست منّا وبيننا.



وافتتح الاحتفال رئيس البلدية بكلمة أكد فيها على أن "مهما زادت العواصف والرعود، نبقى في هذه المنطقة قلباً واحداً ويداً واحدة"، معبّراً عن تفاؤله بالعام المقبل وبالدعم المستمر من النائب .



، أشار إلى أن الميلاد ليس مجرد زينة وفرح، بل مناسبة للمحبة والوحدة، داعياً الجميع إلى التوحّد عملياً وليس كلاماً، ومشدداً على أن المنطقة ستسير نحو الأمام لإنمائها وخير أهلها. وأكد أن الاحتفال يشمل جميع أبناء البلدة، الغني والفقير، والمحتاج، وأن ستظل رمزاً للفرح والوحدة والانتصارات الحقيقية لأهل المتن.



واختتم الاحتفال بإضاءة الشجرة والمزينة، بمشاركة كنعان وباخوس وأعضاء والمخاتير وأهالي المنطقة، وسط عروض الألعاب النارية والموسيقى والـ parade التي أضفت أجواءً احتفالية مميزة.

