لبنان
إضاءة الزينة والألعاب النارية تحت المطر… فرحة الميلاد توحّد أهالي المتن
Lebanon 24
13-12-2025
|
12:58
photos
احتفلت بلدية الجديدة –
البوشرية
– السد بإضاءة شجرة ميلاد مستديرة جديدة في المتن، برعاية
النائب إبراهيم كنعان
، وبحضور
أعضاء المجلس البلدي
والمخاتير ورؤساء بلديات متنية وأهالي المنطقة، رغم الأمطار الكثيفة التي لم تمنعهم من المشاركة مصطحبين مظلاتهم. وشدّدت الكلمات خلال الاحتفال على وحدة أهالي المنطقة وأهمية التكاتف، مؤكدين أن الأحقاد والكراهية ليست منّا وبيننا.
وافتتح الاحتفال رئيس البلدية
أوغست باخوس
بكلمة أكد فيها على أن "مهما زادت العواصف والرعود، نبقى في هذه المنطقة قلباً واحداً ويداً واحدة"، معبّراً عن تفاؤله بالعام المقبل وبالدعم المستمر من النائب
إبراهيم كنعان
.
من جهته
، أشار
كنعان
إلى أن الميلاد ليس مجرد زينة وفرح، بل مناسبة للمحبة والوحدة، داعياً الجميع إلى التوحّد عملياً وليس كلاماً، ومشدداً على أن المنطقة ستسير نحو الأمام لإنمائها وخير أهلها. وأكد أن الاحتفال يشمل جميع أبناء البلدة، الغني والفقير، والمحتاج، وأن
ساحة الجديدة
ستظل رمزاً للفرح والوحدة والانتصارات الحقيقية لأهل المتن.
واختتم الاحتفال بإضاءة الشجرة والمزينة، بمشاركة كنعان وباخوس وأعضاء
المجلس البلدي
والمخاتير وأهالي المنطقة، وسط عروض الألعاب النارية والموسيقى والـ parade التي أضفت أجواءً احتفالية مميزة.
