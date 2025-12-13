كرامي ترعى لقاء تربوي في الضنية لمناقشة أزمات التعليم وحلولها

رعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي لقاءً تربويًا في مجمع للرعاية والتنمية في بلدة سير – الضنية، تحت عنوان: "على طريق النهوض في التربية والتعليم: عرض للأزمات واقتراح الحلول"، بدعوة من المؤسسة العالية للبحث العلمي وجمعية أبناء الضنية الخيرية في سيدني – . حضر اللقاء مدراء ومدرسون من جميع المراحل، إلى جانب فاعليات سياسية وتربوية ودينية واجتماعية، والنائبين السابقين أحمد وسامي ، ورؤساء بلديات ومخاتير.



وافتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية لمقدم اللقاء محمد حندوش، تلتها كلمة كرامي، التي شددت على أن التعليم الرسمي في يواجه أزمات غير مسبوقة تشمل: الضائقة الاقتصادية، هجرة الكفاءات، ضعف البنى التحتية، الرقمية، واستقبال أعداد كبيرة من التلامذة السوريين بموارد محدودة. وأوضحت أن المدارس لم تعد تواجه الأزمات وحدها، بل إن قصور الإدارة المركزية والمناطق التربوية زاد من الأعباء، مؤكدة أن الوزارة يجب أن تتحول من نقطة ضعف إلى داعم حقيقي للمدرسة.



وأشارت كرامي إلى مقاربة TAMAM للتطوير المستند إلى المدرسة، التي طورتها مع فريق بحثي في ، ونجحت في سلطنة لتصبح منهجًا وطنيًا للتطوير . ودعت إلى تفعيل دور الإدارات التربوية ومديريات الوزارة لدعم المدارس وتمكين المعلمين والمديرين، مع وضع معايير وطنية للجودة، وترسيخ الحوكمة، وتمكين التربويين، وضمان شراكات مسؤولة.



وشددت على أن الأولويات الوطنية تشمل: معالجة الفاقد التعليمي، تحديث البنية التحتية، تطوير المناهج، وتحويل موظفي القطاع إلى مهنيين محترفين، مؤكدة أن التعليم هو بوصلة التنمية الحقيقية لأطفال لبنان.



وشملت فعاليات اللقاء عرض مشاكل وحلول من قبل مديري مدارس ومعاهد رسمية، وحوار مفتوح مع الحضور أدارت كرامي، فيما تحدث في الجلسة الثانية المفتش التربوي المتقاعد الدكتور أحمد الصمد حول التعليم الأساسي، وأجاب للوزارة فادي يرق عن أسئلة الحضور.

