تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كرامي ترعى لقاء تربوي في الضنية لمناقشة أزمات التعليم وحلولها

Lebanon 24
13-12-2025 | 14:36
A-
A+
Doc-P-1454798-639012588267425925.png
Doc-P-1454798-639012588267425925.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي لقاءً تربويًا في مجمع الضنية للرعاية والتنمية في بلدة سير – الضنية، تحت عنوان: "على طريق النهوض في التربية والتعليم: عرض للأزمات واقتراح الحلول"، بدعوة من المؤسسة العالية للبحث العلمي وجمعية أبناء الضنية الخيرية في سيدني – أستراليا. حضر اللقاء مدراء ومدرسون من جميع المراحل، إلى جانب فاعليات سياسية وتربوية ودينية واجتماعية، والنائبين السابقين أحمد وسامي فتفت، ورؤساء بلديات ومخاتير.

وافتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية لمقدم اللقاء محمد حندوش، تلتها كلمة كرامي، التي شددت على أن التعليم الرسمي في لبنان يواجه أزمات غير مسبوقة تشمل: الضائقة الاقتصادية، هجرة الكفاءات، ضعف البنى التحتية، الفجوة الرقمية، واستقبال أعداد كبيرة من التلامذة النازحين السوريين بموارد محدودة. وأوضحت أن المدارس لم تعد تواجه الأزمات وحدها، بل إن قصور الإدارة المركزية والمناطق التربوية زاد من الأعباء، مؤكدة أن الوزارة يجب أن تتحول من نقطة ضعف إلى داعم حقيقي للمدرسة.

وأشارت كرامي إلى مقاربة TAMAM للتطوير المستند إلى المدرسة، التي طورتها مع فريق بحثي في الجامعة الأميركية في بيروت، ونجحت في سلطنة عمان لتصبح منهجًا وطنيًا للتطوير التربوي. ودعت إلى تفعيل دور الإدارات التربوية ومديريات الوزارة لدعم المدارس وتمكين المعلمين والمديرين، مع وضع معايير وطنية للجودة، وترسيخ الحوكمة، وتمكين التربويين، وضمان شراكات مسؤولة.

وشددت على أن الأولويات الوطنية تشمل: معالجة الفاقد التعليمي، تحديث البنية التحتية، تطوير المناهج، وتحويل موظفي القطاع إلى مهنيين محترفين، مؤكدة أن التعليم هو بوصلة التنمية الحقيقية لأطفال لبنان.

وشملت فعاليات اللقاء عرض مشاكل وحلول من قبل مديري مدارس ومعاهد رسمية، وحوار مفتوح مع الحضور أدارت كرامي، فيما تحدث في الجلسة الثانية المفتش التربوي المتقاعد الدكتور أحمد الصمد حول التعليم الأساسي، وأجاب المدير العام للوزارة فادي يرق عن أسئلة الحضور.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اجتماع تربوي في وزارة المالية لمناقشة مطالب الأساتذة
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء شعبي في عين الحلوة يناقش أزمة التعليم
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء نيابي لبحث أزمة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي استقبل وفداً علمائياً لمناقشة المستجدات الداخلية
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة الأميركية في بيروت

المدير العام

إدارة المركز

في الجامعة

النازحين

أستراليا

التربوي

الضنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2025-12-14
Lebanon24
02:15 | 2025-12-14
Lebanon24
02:00 | 2025-12-14
Lebanon24
01:51 | 2025-12-14
Lebanon24
01:45 | 2025-12-14
Lebanon24
01:30 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24