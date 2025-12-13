زحمة سير خانقة عند أوتوستراد ومداخل البترون.. ماذا يجري هناك؟

يشهد الأوتوستراد الدولي على المسلكين وعند مداخل مدينة ازدحامًا شديدًا، نتيجة تدفق كثيف لمواكب الزوار والمواطنين الذين يقصدون المدينة لمشاركة فعاليات "Batroun Capitale de Noël".

