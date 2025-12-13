تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أزمة التعليم الرسمي في لبنان.. الأساتذة المتعاقدون يرفعون الصوت

Lebanon 24
13-12-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1454808-639012610649579998.webp
Doc-P-1454808-639012610649579998.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بيانًا طالبت فيه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بالتدخل لإنقاذ المدرسة الرسمية وحماية حق المتعاقدين في التثبيت.

وجاء في البيان أن التعليم الأساسي يشكل المدخل الأساسي إلى التعليم الثانوي والمهني والجامعي، مشيرين إلى أن التعاقد مع المعلمين بأجور منخفضة دفعهم إلى الإضرابات والاعتصامات، ما انعكس سلبًا على التحصيل الدراسي للتلاميذ. وأكدت الرابطة تقديم مشروع قانون لتثبيت الأساتذة المتعاقدين إلى الجهات الرسمية، دون أن يتم تحريك الملف حتى الآن، على عكس ملفات تثبيت أساتذة المهني والتفرغ في الجامعة اللبنانية التي شهدت تقدماً ملحوظًا.

وأشار البيان إلى أن المتعاقدين يشكلون نحو 80% من الكادر التعليمي في التعليم الأساسي، وأنهم يطالبون بالعدل والمساواة، مع التأكيد على أن استمرار التهميش يضر بالمدرسة الرسمية وأبنائها، ويخدم مصالح الأحزاب والطوائف على حساب التعليم العام.

وختم البيان بنداء مباشر لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بالتحرك فورًا لحماية حقوق الأساتذة المتعاقدين، وضمان استقرار المدرسة الرسمية، وإعادة الاعتبار للتعليم الوطني ولأبناء الوطن الأكثر حاجة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لقاء نيابي لبحث أزمة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24
روابط التعليم الرسمي قررت التعبير في الشارع لإيصال صوت الأساتذة والمعلمين
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24
روابط التعليم الرسمي تواصل جولاتها على الكتل النيابية لمتابعة مطالب الأساتذة
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أرقام تكشف.. أزمة تضرب التعليم الرسمي في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 09:32:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة اللبنانية

العماد جوزاف عون

جامعة اللبنانية

الجهات الرسمية

في الجامعة

جوزاف عون

نواف سلام

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2025-12-14
Lebanon24
02:15 | 2025-12-14
Lebanon24
02:00 | 2025-12-14
Lebanon24
01:51 | 2025-12-14
Lebanon24
01:45 | 2025-12-14
Lebanon24
01:30 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24