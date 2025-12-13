أزمة التعليم الرسمي في لبنان.. الأساتذة المتعاقدون يرفعون الصوت

أصدرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيانًا طالبت فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتدخل لإنقاذ المدرسة الرسمية وحماية حق المتعاقدين في التثبيت.



وجاء في البيان أن التعليم الأساسي يشكل المدخل الأساسي إلى التعليم الثانوي والمهني والجامعي، مشيرين إلى أن التعاقد مع المعلمين بأجور منخفضة دفعهم إلى الإضرابات والاعتصامات، ما انعكس سلبًا على التحصيل الدراسي للتلاميذ. وأكدت الرابطة تقديم مشروع قانون لتثبيت الأساتذة المتعاقدين إلى ، دون أن يتم تحريك الملف حتى الآن، على عكس ملفات تثبيت أساتذة المهني والتفرغ في التي شهدت تقدماً ملحوظًا.



وأشار البيان إلى أن المتعاقدين يشكلون نحو 80% من الكادر التعليمي في التعليم الأساسي، وأنهم يطالبون بالعدل والمساواة، مع التأكيد على أن استمرار التهميش يضر بالمدرسة الرسمية وأبنائها، ويخدم مصالح الأحزاب والطوائف على حساب التعليم العام.



وختم البيان بنداء مباشر لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بالتحرك فورًا لحماية حقوق الأساتذة المتعاقدين، وضمان استقرار المدرسة الرسمية، وإعادة الاعتبار للتعليم الوطني ولأبناء الوطن الأكثر حاجة.

