في البترون.. شجرة الميلاد تجذب آلاف الزوار

تشهد مدينة ازدحامًا لافتًا مع اقتراب الأعياد الميلادية ورأس السنة، إذ تتوافد أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف المناطق للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، خصوصًا بعد تميّز شجرة الميلاد في المدينة التي حازت اهتمامًا واسعًا في الأيام الأخيرة.



هذا الإقبال الكثيف انعكس زحمة سير خانقة، ولا سيما على المسلك الشرقي، حيث امتد الازدحام من مدخل مدينة البترون وصولًا إلى ما يقارب حاجز وسط حركة بطيئة وتكدّس كبير للسيارات.

Advertisement