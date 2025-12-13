حادث سير على طريق أرزي–الخرايب

وقع حادث سير على طريق أرزي – ، استدعى تحرّك سيارتي إسعاف وسيارة إنقاذ من مركز الخرايب التطوّعي إلى مكان الحادث.



وأسفر الحادث عن إصابة طفيفة لشخص.

