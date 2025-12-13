تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تدابير سير بمناسبة إقامة سباق سيّارات في انطلياس

Lebanon 24
13-12-2025 | 16:17
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

سينظّم نشاط رياضي (سباق سيّارات) في منطقة أنطلياس المارينا – الطريق البحري اعتبارًًأ من الساعة 7.00 من تاريخ 14-12-2025

سيتمّ إقفال المسار (الطريق البحري) طيلة فترة السباق إلى حين الانتهاء.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير.
