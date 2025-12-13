تدابير سير بمناسبة إقامة سباق سيّارات في انطلياس

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:



سينظّم نشاط (سباق سيّارات) في منطقة المارينا – اعتبارًًأ من الساعة 7.00 من تاريخ 14-12-2025



سيتمّ إقفال المسار (الطريق البحري) طيلة فترة السباق إلى حين الانتهاء.



يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير.

