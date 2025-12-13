رسائل بري الى ترامب "لتبديد السموم"

في المقابل يحرص المفاوض ترسيم للحدود مع اسرائيل وسوريا تكون فيه السيادة للدولة . من هنا، رفع الرئيس نبيه بري الصوت عاليا. فلبنان في قناعته هو وطن نهائي ما دفع السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى إلى اعتبار ما يدلي به السفير توم بارّاك هو مجرد «رأي شخصي».والملاحظات أن هناك فارقا كبيرا بين السفيرين ميشال عيسى وتوم بارّاك وإن كان الاثنان من أصول لبنانية. فالأول يفاخر بهذه الأصول وهو ليس وسيطا عقاريا. ولا يخفي هواه اللبناني. فيما الثاني يتجاهل «لبنانيته» وهو «وسيط عقاري» يبحث عن توسيع استثماراته في سوريا وتركيا ويلقى دعم إحدى الجهات الخليجية. وهكذا الفارق كبير بين الاثنين وإن كان الأول أي ميشال عيسى قد حذر المسؤولين اللبنانيين من أن المفاوضات «ستجري تحت النار» في إشارة إلى أن الضربات العسكرية متاحة أميركيا. أما الحرب المفتوحة فلا.صراحة ميشال عيسى مع الرئيس نبيه بري استتبعت ثقة بين الاثنين أساسها كيمياء العلاقة ووضوحها، بحيث ارتأى رئيس مجلس النواب بعث «رسائل لبنانية» مباشرة بواسطة السفير الأميركي إلى الرئيس دونالد ترامب على حقيقة الموقف اللبناني في تبني ورقة التفاوض والاستجابة للطلب الأميركي برئاسة مدني هو السفير سيمون كرم لفريق المفاوضات اللبناني والتنفيذ الحرفي للقرار 1701 وما أنجزه قائد الجيش العماد رودولف هيكل من انتشار للجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وسحب السلاح منه والتعقيدات التي تسببها . ورسائل الرئيس نبيه بري هذه إلى الرئيس ترامب هدفها أيضا تبديد «السموم» التي ينشرها بعض أعضاء الكونغرس وبعض اللبنانيين في واشنطن لنشر صورة خاطئة عن الموقف اللبناني الرسمي وأداء المؤسسة العسكرية. ذلك أن الرئيس بري يعرف جيدا واستنادا إلى معلومات ديبلوماسية أن زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى البيت الأبيض ولقاءه والرئيس ترامب من أهدافها انتزاع موقف أميركي مساند لعملية عسكرية كبيرة تصل إلى حدود نهر الأولي ومصحوبة بضربات جوية للبقاع واجتياح محتمل من البقاع الغربي يصل إلى مشغرة. إذاً رسائل الرئيس بري هدفها قطع الطريق على ما يهيئ له نتانياهو ومعه اليمين الديني اليهودي. ففي المعلومات أن واشنطن تعترض على تهجير الجنوبيين من جانب إسرائيل. وهذه نقطة إيجابية. ورهان الرئيس أن لبنان متعاون مع كما كل دول المنطقة التي تغلّب سياسية أميركية-أميركية على سياسة أميركية-إسرائيلية تضع العراقيل أمام إنجاز مبادرة الرئيس ترامب للسلام في إقامة «العالم الابراهيمي» وإقامة الدولة الفلسطينية وفقا للرؤية الأميركية لا الرؤية الإسرائيلية. واشنطن حاليا تملك كل «أوراق المنطقة» وأي حرب إسرائيلية مفتوحة على لبنان تفسح المجال أمام تحالفات جديدة تكون فيها والصين وتركيا وإيران والسعودية وحتى مصر طرفا فيها..المرتقب تغليب الحكمة الأميركية على سياسة الحروب الإسرائيلية والتوسع الجغرافي. ومع ذلك هناك من يزيّن للرئيس ترامب أن التوسع يخدم السياسة الأميركية. وعلى رأس هؤلاء القاضية المدعية العامة في واشنطن اللبنانية الأصل والمتزوجة من إسرائيلي جانين بيرّو. ومع ذلك يرجح الرئيس ترامب أننا أمام سلام قوي في المنطقة.