استياء سوري من عدم حل المسائل العالقة ولبنان يطالب بترسيم الحدود

كتبت" الديار": ينقل العاصمة ، عن قيادتها استياءها مما يعتبرونه مماطلة ومراوحة في حل المسائل العالقة وابرزها ملف الموقوفين، الذي يعبر الباب الاساس لتحسن العلاقات بين وسوريا ، والطريق الالزامي لتطوير العلاقات التي لا يزال يعرقلها هذا الملف ، وقد تم ابلاغ المعنيين بملف العلاقات بين لبنان وسوريا، من اميركيين وسعوديين بهذه المعطيات.في المقابل، تكشف مصادر لبنانية وزارية ان المطلوب ، لا يمكن ان يمر دون وجود اتفاقات تراعي القوانين المرعية، فضلا عن ان ثمة خطوطا حمرًا متفقا عليها لبنانيا لا يمكن كسرها او تجاوزها تحت اي اعتبار، مشيرة الى ان الجانب السوري بدوره، يماطل في ملفات كثيرة ومنها ترسيم الحدود، حيث ان لا تزال حتى الساعة تتهرب من هذا الاستحقاق تحت عناوين وحجج مختلفة، رغم الضغوط الدولية، وتحديدا ، والعربية – الخليجية الممارسة عليها.