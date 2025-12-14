بعد إلغاء إسرائيل لضربتها.. هذا هو الوضع في يانوح صباح اليوم

كثّف الجيش طوال الليل الفائت وحتى تحليق الطيران الاستطلاعي فوق منطقة صور، ولا سيما فوق بلدة يانوح، حسب مندوبة " ".



وفي البلدة، لا تزال قوة من متمركزة في محيط المنزل الذي كان قد تعرّض لتهديد من قبل العدو الإسرائيلي أمس، فيما أقامت نقاط تفتيش على مداخل يانوح.

وبحسب المعطيات، يلقى عمل الجيش تجاوباً عاماً من أهالي البلدة.