Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

حركة ايجارات غير مسبوقة "منذ شهر"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
14-12-2025 | 01:15
Doc-P-1454890-639012969130467802.png
أفاد مصدرٌ يعنى بالشؤون العقارية، أنّه منذ شهرٍ حتى اليوم، ارتفع بشكلٍ كبير جداً الطلب على استئجار الشقق والبيوت في الضواحي الشرقية للعاصمة بيروت، ولا سيما في الرميل، الجميزة، الكرنتينا، برج حمود والجديدة.
وأشار المصدر إلى أنّ المفارقة تكمن في أنّ غالبية المستأجرين هم من أبناء الضاحية الجنوبية لبيروت ، وأنّ عقود الإيجار تُبرم لفترات تتراوح بين ستة أشهر وسنة، وذلك تحسّباً لأي حرب إسرائيلية محتملة على لبنان.
وأوضح المصدر أنّ هذه الشقق هي حالياً فارغة إذ لا يزال أصحابها يقيمون في منازلهم في الضاحية الجنوبية.
المصدر: خاص لبنان24
لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

برج حمود والجديدة

حي الشرقية

الكرنتينا

برج حمود

إسرائيل

الرميل

بيروت

"خاص لبنان24"

