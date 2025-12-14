حركة ايجارات غير مسبوقة "منذ شهر"

أفاد مصدرٌ يعنى بالشؤون العقارية، أنّه منذ شهرٍ حتى اليوم، ارتفع بشكلٍ كبير جداً الطلب على استئجار الشقق والبيوت في الضواحي الشرقية للعاصمة ، ولا سيما في ، الجميزة، ، .

وأشار المصدر إلى أنّ المفارقة تكمن في أنّ غالبية المستأجرين هم من أبناء الضاحية الجنوبية لبيروت ، وأنّ عقود الإيجار تُبرم لفترات تتراوح بين ستة أشهر وسنة، وذلك تحسّباً لأي حرب إسرائيلية محتملة على .

وأوضح المصدر أنّ هذه الشقق هي حالياً فارغة إذ لا يزال أصحابها يقيمون في منازلهم في الضاحية الجنوبية.

