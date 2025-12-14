جديد "دولة الصهاريج": مياه الـVIP

لفت مصدر اختياري إلى"أنّ عدداً من الشكاوى وصل إلى المخاتير، ولا سيّما في ، لإيصالها إلى المعنيين في وزارة الاقتصاد(دائرة حماية المستهلك)، ووزارة الصحة، ومحافظة ، بشأن ظاهرة ما يُعرف بـ«مياه الـVIP».



وفي التفاصيل، أفاد المصدر" بأنّ أصحاب الصهاريج يعتمدون تسعيرتين للمياه في ، سواء للألف أو للألفي ليتر: تسعيرة عادية تكون فيها المياه شديدة الملوحة وكلسية إلى حدّ كبير نتيجة شحّ الآبار، وتسعيرة أخرى لما يُسمّى «مياه VIP» تكون نظيفة جداً، مصدرها آبار لا تزال صالحة، لكن بسعر مضاعف عن التسعيرة العادية".



وأشار المصدر "إلى أنّه من المعيب جداً التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، أو بين أي إنسان وآخر داخل الدولة، في مادة أساسية كالمياه، التي يُفترض أن تكون حقاً مكتسباً على الدولة وأجهزتها واجب تأمينه لجميع المواطنين من دون تمييز".

