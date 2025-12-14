تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل تؤثّر التهديدات الإسرائيلية على الحركة السياحية في الأعياد؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
14-12-2025
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تبدي أوساط القطاعات السياحية قلقها من أن يكون لمفاعيل التهديدات
الإسرائيلية
بشنّ حرب واسعة ومفتوحة ضد
لبنان
في نهاية السنة الحالية وبدء
السنة الجديدة
التأثير المباشر على الحركة السياحية خلال موسم الأعياد، والتي تعّول عليها هذه القطاعات لتنشيط الحركة الاقتصادية المرتبطة مباشرة بهذه القطاعات كالفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي الليلية ومكاتب إيجار السيارات ومكاتب السفر والحفلات، التي تقام لمناسبة رأس السنة.
مصدر معني، افاد انه رغم هذه الأجواء غير المطمئنة، تسجّل حركة لافتة في حجوزات السفر من قِبل عدد غير قليل من اللبنانيين المقيمين في
دول الخليج
العربي وفي
أوروبا
غيرها من دول الاغتراب، ومن بينها استراليا وكندا، مع تفعيل وتكثيف الرحلات الجوية لشركة
طيران الشرق الأوسط
كرابط أساسي بينها وبين العديد من شركات الطيران العالمية، مع التذكير بأن الحركة في
مطار بيروت
الدولي لم تتوقف يومًا على رغم ما كان يتعرّض محيطه للقصف في زمن الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
تهديدات إسرائيلية بتحرّك "بعد الأعياد"
Lebanon 24
تهديدات إسرائيلية بتحرّك "بعد الأعياد"
14/12/2025 15:40:14
14/12/2025 15:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تؤثر الرسوم المتحركة على نمو دماغ الأطفال؟
Lebanon 24
هل تؤثر الرسوم المتحركة على نمو دماغ الأطفال؟
14/12/2025 15:40:14
14/12/2025 15:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تؤثر بدانة الأم على مستقبل طفلها العصبي؟
Lebanon 24
هل تؤثر بدانة الأم على مستقبل طفلها العصبي؟
14/12/2025 15:40:14
14/12/2025 15:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تحذّر من مستوى تهديد إرهابي مرتفع جدًا مع اقتراب موسم الأعياد
Lebanon 24
فرنسا تحذّر من مستوى تهديد إرهابي مرتفع جدًا مع اقتراب موسم الأعياد
14/12/2025 15:40:14
14/12/2025 15:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
شركة طيران الشرق الأوسط
طيران الشرق الأوسط
السنة الجديدة
الشرق الأوسط
مطار بيروت
الإسرائيلي
دول الخليج
تابع
قد يعجبك أيضاً
فتح تنظم اعتصامًا في مخيم البص لدعم القيادة الفلسطينية وحماية الأونروا
Lebanon 24
فتح تنظم اعتصامًا في مخيم البص لدعم القيادة الفلسطينية وحماية الأونروا
08:35 | 2025-12-14
14/12/2025 08:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب قطعة ارض.. إشكال في بلدة بقاعية وسقوط قتيل!
Lebanon 24
بسبب قطعة ارض.. إشكال في بلدة بقاعية وسقوط قتيل!
08:13 | 2025-12-14
14/12/2025 08:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة العاجزة
Lebanon 24
الحكومة العاجزة
08:02 | 2025-12-14
14/12/2025 08:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
غادرت منزلها في شمسطار ولم تعد.. "فطوم" مفقودة (صورة)
Lebanon 24
غادرت منزلها في شمسطار ولم تعد.. "فطوم" مفقودة (صورة)
07:41 | 2025-12-14
14/12/2025 07:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة تدعو إلى الإضراب لثلاثة أيام وتحذر من خطوات تصعيدية
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة تدعو إلى الإضراب لثلاثة أيام وتحذر من خطوات تصعيدية
07:33 | 2025-12-14
14/12/2025 07:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
Lebanon 24
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
09:01 | 2025-12-13
13/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
10:30 | 2025-12-13
13/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
10:55 | 2025-12-13
13/12/2025 10:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
11:00 | 2025-12-13
13/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. ويليام نون وزوجته ماريا فارس يكشفان عن جنس مولودهما الثاني (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. ويليام نون وزوجته ماريا فارس يكشفان عن جنس مولودهما الثاني (فيديو)
12:44 | 2025-12-13
13/12/2025 12:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
08:35 | 2025-12-14
فتح تنظم اعتصامًا في مخيم البص لدعم القيادة الفلسطينية وحماية الأونروا
08:13 | 2025-12-14
بسبب قطعة ارض.. إشكال في بلدة بقاعية وسقوط قتيل!
08:02 | 2025-12-14
الحكومة العاجزة
07:41 | 2025-12-14
غادرت منزلها في شمسطار ولم تعد.. "فطوم" مفقودة (صورة)
07:33 | 2025-12-14
رابطة موظفي الإدارة العامة تدعو إلى الإضراب لثلاثة أيام وتحذر من خطوات تصعيدية
07:29 | 2025-12-14
الرئيس عون يدين الإعتداء الذي وقع في سيدني
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
14/12/2025 15:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
14/12/2025 15:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
14/12/2025 15:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24