هل تؤثّر التهديدات الإسرائيلية على الحركة السياحية في الأعياد؟

مصدر معني، افاد انه رغم هذه الأجواء غير المطمئنة، تسجّل حركة لافتة في حجوزات السفر من قِبل عدد غير قليل من اللبنانيين المقيمين في العربي وفي غيرها من دول الاغتراب، ومن بينها استراليا وكندا، مع تفعيل وتكثيف الرحلات الجوية لشركة كرابط أساسي بينها وبين العديد من شركات الطيران العالمية، مع التذكير بأن الحركة في الدولي لم تتوقف يومًا على رغم ما كان يتعرّض محيطه للقصف في زمن الحرب الإسرائيلية الأخيرة.