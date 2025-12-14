سقوط أخطر المتورطين بقتل عسكريَّين… شعبة المعلومات تحسمها بعملية نوعية عالية الخطورة

في إنجاز أمني لافت، نفّذت في عملية نوعية عالية الخطورة أسفرت عن توقيف الدين، أحد أخطر المطلوبين المتورطين في جريمة قتل المعاون أول إبراهيم وسلفها سامي ، خلال إشكال مسلّح في .



وبعد متابعة دقيقة ومراقبة حثيثة، حُسمت العملية بتوقيت أمني مدروس، حيث حاول المطلوب الفرار والقفز إلى سطح مبنى مجاور، إلا أنّ سرعة تدخل العناصر حالت دون هروبه، وتمّ توقيفه من دون إصابات.

