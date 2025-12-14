سقوط أخطر المتورطين بقتل عسكريَّين… شعبة المعلومات تحسمها بعملية نوعية عالية الخطورة

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سقوط أخطر المتورطين بقتل عسكريَّين… شعبة المعلومات تحسمها بعملية نوعية عالية الخطورة
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
14-12-2025
|
02:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
في إنجاز أمني لافت، نفّذت
شعبة المعلومات
في
قوى الأمن الداخلي
عملية نوعية عالية الخطورة أسفرت عن توقيف
إبراهيم زين
الدين، أحد أخطر المطلوبين المتورطين في جريمة قتل المعاون أول
مريم حسين
إبراهيم وسلفها سامي
السيد أحمد
، خلال إشكال مسلّح في
منطقة صبرا
.
وبعد متابعة دقيقة ومراقبة حثيثة، حُسمت العملية بتوقيت أمني مدروس، حيث حاول المطلوب الفرار والقفز إلى سطح مبنى مجاور، إلا أنّ سرعة تدخل العناصر حالت دون هروبه، وتمّ توقيفه من دون إصابات.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
في "الضاحية".. عمليات أمنية نوعية تُسقط أخطر المطلوبين في لبنان!
Lebanon 24
في "الضاحية".. عمليات أمنية نوعية تُسقط أخطر المطلوبين في لبنان!
14/12/2025 15:41:08
14/12/2025 15:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية نوعية في اليمن… توقيف 3 خبراء أجانب متورطين بدعم قدرات الحوثيين
Lebanon 24
عملية نوعية في اليمن… توقيف 3 خبراء أجانب متورطين بدعم قدرات الحوثيين
14/12/2025 15:41:08
14/12/2025 15:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة واشنطن: ليست لدينا معلومات حول نوعية السلاح المستخدم في إطلاق النار
Lebanon 24
شرطة واشنطن: ليست لدينا معلومات حول نوعية السلاح المستخدم في إطلاق النار
14/12/2025 15:41:08
14/12/2025 15:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء الركن لاوندس يشيد بجهود العسكريين: نقلة نوعية تعزّز ثقة اللبنانيين
Lebanon 24
اللواء الركن لاوندس يشيد بجهود العسكريين: نقلة نوعية تعزّز ثقة اللبنانيين
14/12/2025 15:41:08
14/12/2025 15:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
قوى الأمن الداخلي
شعبة المعلومات
إبراهيم زين
منطقة صبرا
السيد أحمد
زين الدين
مريم حسين
سيد أحمد
تابع
قد يعجبك أيضاً
المفتي قبلان: نريد سلطة وطنية خارج أي نوع من أنواع الوصايات المدمّرة لمصالح لبنان
Lebanon 24
المفتي قبلان: نريد سلطة وطنية خارج أي نوع من أنواع الوصايات المدمّرة لمصالح لبنان
08:39 | 2025-12-14
14/12/2025 08:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فتح تنظم اعتصامًا في مخيم البص لدعم القيادة الفلسطينية وحماية الأونروا
Lebanon 24
فتح تنظم اعتصامًا في مخيم البص لدعم القيادة الفلسطينية وحماية الأونروا
08:35 | 2025-12-14
14/12/2025 08:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب قطعة ارض.. إشكال في بلدة بقاعية وسقوط قتيل!
Lebanon 24
بسبب قطعة ارض.. إشكال في بلدة بقاعية وسقوط قتيل!
08:13 | 2025-12-14
14/12/2025 08:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة العاجزة
Lebanon 24
الحكومة العاجزة
08:02 | 2025-12-14
14/12/2025 08:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
غادرت منزلها في شمسطار ولم تعد.. "فطوم" مفقودة (صورة)
Lebanon 24
غادرت منزلها في شمسطار ولم تعد.. "فطوم" مفقودة (صورة)
07:41 | 2025-12-14
14/12/2025 07:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
Lebanon 24
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
09:01 | 2025-12-13
13/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
10:30 | 2025-12-13
13/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
10:55 | 2025-12-13
13/12/2025 10:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
11:00 | 2025-12-13
13/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. ويليام نون وزوجته ماريا فارس يكشفان عن جنس مولودهما الثاني (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. ويليام نون وزوجته ماريا فارس يكشفان عن جنس مولودهما الثاني (فيديو)
12:44 | 2025-12-13
13/12/2025 12:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
08:39 | 2025-12-14
المفتي قبلان: نريد سلطة وطنية خارج أي نوع من أنواع الوصايات المدمّرة لمصالح لبنان
08:35 | 2025-12-14
فتح تنظم اعتصامًا في مخيم البص لدعم القيادة الفلسطينية وحماية الأونروا
08:13 | 2025-12-14
بسبب قطعة ارض.. إشكال في بلدة بقاعية وسقوط قتيل!
08:02 | 2025-12-14
الحكومة العاجزة
07:41 | 2025-12-14
غادرت منزلها في شمسطار ولم تعد.. "فطوم" مفقودة (صورة)
07:33 | 2025-12-14
رابطة موظفي الإدارة العامة تدعو إلى الإضراب لثلاثة أيام وتحذر من خطوات تصعيدية
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
14/12/2025 15:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
14/12/2025 15:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
14/12/2025 15:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24