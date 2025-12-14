تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المفتي طالب: لبنان على لائحة الانتظار بانتظار نضوج التسويات

Lebanon 24
14-12-2025 | 02:40
A-
A+
Doc-P-1454924-639013020069682561.jpg
Doc-P-1454924-639013020069682561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر المفتي الجعفري الشيخ أحمد طالب من إبقاء لبنان في "دوّامة الانتظار" بانتظار نضوج تسويات ومشاريع إقليمية لم تتبلور بعد، معتبرًا أن الضغوط الدولية وحركة الموفدين لا تعني بالضرورة اقتراب الحل، لأن المهل مرتبطة بعوامل خارجية أكثر من كونها داخلية.

وأشار إلى أن المكوّن المرتبط بالمقاومة يُبدي مرونة عبر تقديم الدولة كمرجعية وقبول ما يُنجز على هذا المسار، رغم استمرار التهويل وسيف الحرب المسلّط على اللبنانيين، في ظل غياب قرار نهائي حول التسويات وحدودها، ولا سيما مع مصلحة رئيس حكومة العدو في إبقاء الساحة اللبنانية ساخنة لخدمة حساباته الداخلية.

ودعا طالب اللبنانيين إلى مزيد من الحكمة والوطنية، ورفض الاستثمار في العدوان، والعمل على الحوار الداخلي ورفع الصوت دفاعًا عن السيادة. وشدد على ضرورة بلورة موقف لبناني موحّد يرفض العدوان ويحمي السيادة، وصولًا إلى حصرية السلاح بيد الدولة، مع الانفتاح على أي دعم عربي أو إقليمي يساهم في تسريع الحلول ووضع البلاد على سكة النهوض.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موسى يثمّن إقرار مشروع قانون الإعلام بعد ثلاثة عقود من الانتظار
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولية الحكومة في الخروج من حال الانتظار قبل "تكليف" سوريا الجديدة
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ماريسكا يقرر الانتظار قبل إشراك الجناح نيتو
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو لنانسي عجرم يشعل الفضول… والجمهور بانتظار المفاجأة
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24

المفتي الجعفري الشيخ أحمد

الجعفري الشيخ أحمد طالب

الشيخ أحمد

اللبنانية

المقاومة

الدولة ك

الجعفري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:39 | 2025-12-14
Lebanon24
08:35 | 2025-12-14
Lebanon24
08:13 | 2025-12-14
Lebanon24
08:02 | 2025-12-14
Lebanon24
07:41 | 2025-12-14
Lebanon24
07:33 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24