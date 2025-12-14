ناصرالدين يرعى إطلاق مركز رعاية صحية في الشربين

وُضع حجر الأساس لمركز بنين للرعاية الصحية الأولية في بلدة – قضاء ، خلال احتفال حضره العامة الدكتور ركان ناصرالدين، والنائبان وغازي ، إلى جانب رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات اجتماعية وصحية.



وفي كلمته، عرض رئيس بلدية الشربين المهندس خضر ناصرالدين أبرز المشاريع المنجزة وقيد التنفيذ في البلدة، شاكراً وزير الصحة على دعمه، ومعتبراً أن المركز يشكّل حاجة أساسية لأبناء المنطقة، كما ثمّن مساهمة جمعية بنين الخيرية في إنجاز المشروع.

، أكد رئيس جمعية بنين الخيرية اليحفوفي أن الجمعية تقدّم خدماتها لنحو 20 ألف عائلة، موضحاً أن اختيار الشربين جاء لحاجة المنطقة وموقعها الوسطي، مشيراً إلى أن المركز سيُنشأ وفق معايير الجودة الصحية، مع شرح لمراحله وأقسامه.بدوره، شدد وزير الصحة على أن المشروع يندرج ضمن شبكة مراكز الرعاية الصحية الأولية، ويلبّي حاجة ملحّة لأكثر من خمس بلدات في قضاء الهرمل، لافتاً إلى أنه سيُنجز خلال النصف الأول من العام المقبل. وأكد أن تُقدَّم بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو طائفية، وأن المشاريع المموّلة من تُوزَّع بعدالة بين المناطق.وفي الختام، انتقل الحضور إلى موقع المشروع حيث جرى وضع حجر الأساس، وتقديم درع تذكاري لوزير الصحة.