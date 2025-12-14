إيران للبنانيين: للتركيز على التفاهم

أكدت أن علاقاتها الدبلوماسية مع "ما تزال قائمة"، مشددة على أنها تمتنع عن إطلاق تصريحات قد تضر بالمجتمع والحكومة .



وأعلنت أن الإجراءات المتعلقة بـ"استقرار الجديد" في لبنان جارية، معربة عن أملها بأن تسير العملية بشكل طبيعي.



ودعت الخارجية "أصدقاءها اللبنانيين" إلى التركيز على التفاهم والحوار بين مختلف مكونات المجتمع، مؤكدة أنها تفضّل تفادي تصريحات أو مواقف قد تصرف لبنان عن التركيز على صون سيادته ووحدة أراضيه.

