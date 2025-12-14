بعد تطورات ميدانية وتهديد مباشر... بيان من بلدية يانوح

أفادت بلدية يانوح أنّه السبت الواقع في 13 كانون الأول 2025، باشرت دورية من ومخابرات الجيش تنفيذ مهمة تفتيش إجرائي لأحد المنازل في البلدة، وذلك بحضور (اليونيفيل) في محيط المنزل من دون الدخول أو المشاركة في التفتيش الداخلي.



وقد جرى التفتيش بموافقة مالك المنزل الذي يقطنه مع عائلته، وأكدت اللبناني رسميًا خلوّ المنزل بالكامل من أي سلاح أو ذخائر.



وبعد مغادرة دورية الجيش، ورد تهديد إسرائيلي مباشر يستهدف المنزل نفسه، ما استدعى إخلاء محيط المكان فورًا كإجراء احترازي. وعلى الأثر، جرى التواصل مع قيادة الجيش التي عادت فورًا إلى البلدة وأعادت تفتيش المنزل للتأكيد على نتائج الكشف الأول.



وبعد التفتيش الثاني، تبيّن مجددًا وبشكل قاطع عدم وجود أي أسلحة أو ذخائر، لا داخل المنزل ولا في محيطه.



وتدعو بلدية يانوح ، والأمم المتحدة، وقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، وجميع الدول المعنية، إلى تحمّل مسؤولياتها والضغط على العدو لوقف تهديداته المباشرة لمنازل المدنيين الآمنين، والعمل على تأمين الحماية اللازمة للبلدة وأهلها.



كما تتوجّه البلدية بالشكر والتقدير إلى الجيش جهوده وتواجده الحازم ودوره في حماية البلدة وأهلها، وإلى أهالي يانوح على ما أبدوه من وعي ومسؤولية عالية تتناسب مع دقّة وحساسية الموقف.





