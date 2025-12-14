تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

بعد تطورات ميدانية وتهديد مباشر... بيان من بلدية يانوح

Lebanon 24
14-12-2025 | 03:16
أفادت بلدية يانوح أنّه صباح اليوم السبت الواقع في 13 كانون الأول 2025، باشرت دورية من الجيش اللبناني ومخابرات الجيش تنفيذ مهمة تفتيش إجرائي لأحد المنازل في البلدة، وذلك بحضور قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) في محيط المنزل من دون الدخول أو المشاركة في التفتيش الداخلي.

وقد جرى التفتيش بموافقة مالك المنزل الذي يقطنه مع عائلته، وأكدت قيادة الجيش اللبناني رسميًا خلوّ المنزل بالكامل من أي سلاح أو ذخائر.

وبعد مغادرة دورية الجيش، ورد تهديد إسرائيلي مباشر يستهدف المنزل نفسه، ما استدعى إخلاء محيط المكان فورًا كإجراء احترازي. وعلى الأثر، جرى التواصل مع قيادة الجيش التي عادت فورًا إلى البلدة وأعادت تفتيش المنزل للتأكيد على نتائج الكشف الأول.

وبعد التفتيش الثاني، تبيّن مجددًا وبشكل قاطع عدم وجود أي أسلحة أو ذخائر، لا داخل المنزل ولا في محيطه.

وتدعو بلدية يانوح الحكومة اللبنانية، والأمم المتحدة، وقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، وجميع الدول المعنية، إلى تحمّل مسؤولياتها والضغط على العدو الإسرائيلي لوقف تهديداته المباشرة لمنازل المدنيين الآمنين، والعمل على تأمين الحماية اللازمة للبلدة وأهلها.

كما تتوجّه البلدية بالشكر والتقدير إلى الجيش اللبناني على جهوده وتواجده الحازم ودوره في حماية البلدة وأهلها، وإلى أهالي يانوح على ما أبدوه من وعي ومسؤولية عالية تتناسب مع دقّة وحساسية الموقف.

عودة سكان المبنى المهدد في بلدة يانوح الى منازلهم بعد التنسيق مع الجيش (الجديد)
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش لم يعثر حتى الآن على أسلحة داخل المنزل الذي هدّد العدوّ الإسرائيليّ باستهدافه في بلدة يانوح وهو يتابع الكشف ويتواصل بشكلٍ مباشر مع "الميكانيزم"
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... إنذار إسرائيليّ عاجل لسكان بلدة يانوح
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يكشف على أحد المنازل في بلدة يانوح
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:41:49 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
08:39 | 2025-12-14
Lebanon24
08:35 | 2025-12-14
Lebanon24
08:13 | 2025-12-14
Lebanon24
08:02 | 2025-12-14
Lebanon24
07:41 | 2025-12-14
Lebanon24
07:33 | 2025-12-14
