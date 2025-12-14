تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ثلوج وكتل قطبية باردة.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان

Lebanon 24
14-12-2025 | 03:29
طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة نهارية ضمن معدلاتها الموسمية وأجواء باردة خلال الليل حتى بعد ظهر يوم الاثنين حيث يتأثر بمنخفض جوي متوسط الفعالية  سريع مصحوب بكتل هوائية باردة قطبية المنشأ مصدره البحرالأسود مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر  كما تتساقط الثلوج  ابتداءامن ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق ويستمر تأثيره حتى ظهر الثلاثاءحيث يستقر تدريجياً لتسيطر من بعدها  رياح شمالية باردة وناشطة تؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة الحرارة الدنيا يرافقها انخفاض بنسبة الرطوبة .  

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول  في بيروت بين ١٣و ٢١، في طرابلس بين ١٠ و ١٩درجة وفي زحلة بين ٤ و ١٤درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع انخفاض في نسبة الرطوبة حيث تؤدي الى أجواء باردة ليلاً .
الإثنين: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة فيتحول تدريجياً الى غائم اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات فتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق خاصة على المرتفعات الشمالية.
الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية كما تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال ٦٠كم/س خاصة في الفترة الصباحية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وقد تلامس ال ١٢٠٠م على المرتفعات الشمالية والداخلية، تخف حدّة الأمطار تدريجياً وتنخفض الرطوبة بعد الظهر فيتحول الطقس الى قليل الغيوم لذا.نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية ليلاً.
الأربعاء: صاف مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة و تراجع بنسبة الرطوبة مع رياح شمالية باردة تقارب ال٥٠كلم/س مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر كما نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية ليلاً وفي ساعات الصباح الاولى.

الرياح السطحية:   شمالية غربية الى شمالية ، سرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س
الانقشاع:   جيد على الساحل، متوسطة على المرتفعات مساء.
الرطوبة النسبية على الساحل:  
بين: ٤٥ و ٧٠ %.

حال البحر:   منخفض ارتفاع الموج.
حرارة سطح الماء:   ٢٣°م.
الضغط الجوي:   ١٠٢١ HPA
أي ما يعادل:   ٧٦٦ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس:   ٠٦:٣٤
ساعة غروب الشمس:   ١٦:٣٠
 
