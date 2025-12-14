تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

فرنجية في بعبدا: ندعم مواقف عون

Lebanon 24
14-12-2025 | 04:47
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس تيار " المردة " الوزير والنائب السابق سليمان فرنجيه واجرى معه جولة افق تناولت ابرز مواضيع الساعة المحلية والإقليمية.
 
وأعرب فرنجيه عن دعمه لمواقف رئيس الجمهورية في مقاربته للتطورات الراهنة لاسيما منها ما يتعلق بسبل المحافظة على الامن والاستقرار في البلاد، كما هنأه بقرب حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.
موسى من بعبدا: مصر تدعم مواقف عون للدخول في مفاوضات
وفد مجلس الأمن في بعبدا: ندعم ضم لبنان لمدني إلى لجنة الميكانيزم
طوني فرنجيه يضع إكليلاً من الزهر على ضريح الوزير الراحل حميد فرنجية
العماد جوزاف عون

سليمان فرنجيه

سليمان فرنجي

سليمان فرنج

قصر بعبدا

جوزاف عون

الجمهوري

جمهورية

