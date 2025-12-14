فرنجية في بعبدا: ندعم مواقف عون

استقبل رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم في رئيس " " الوزير والنائب السابق واجرى معه جولة افق تناولت ابرز مواضيع الساعة المحلية والإقليمية.

وأعرب عن دعمه لمواقف رئيس الجمهورية في مقاربته للتطورات الراهنة لاسيما منها ما يتعلق بسبل المحافظة على الامن والاستقرار في البلاد، كما هنأه بقرب حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.