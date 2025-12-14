عودة مستذكرًا جبران تويني: حمل قضية لبنان ولم يحمل سلاحًا أو حقدًا بل جرأة

أضاف: " تويني دافع بالكلمة، بالفكر، بالحبر والقلم. حمل قضية ولم يحمل سلاحا أو حقدا بل جرأة في قول الحق في وجه الظلم والتسلط والخبث والتحريض والقتل والإرهاب واستباحة الحريات. قتلوه وظنوا أنهم تخلصوا منه، لكن التحولات الكبرى الحاصلة في لبنان والمنطقة تؤكد أن الحق مهما غاب سيظهر وأن العدالة مهما تأخرت آتية. رحم الله جبران وكل من مات شهادة للحق".وختم: "فيما نحتفل اليوم بتذكار الأجداد، علينا أن نتأمل في سيرتهم ونقتدي بإيمانهم. هم قبلوا الدعوة بلا تردد، وخلعوا الإنسان العتيق وساروا نحو وعد الله. فلنصل كي يفتح عيوننا فنرى مأدبته، وقلوبنا فنسمع دعوته، وإرادتنا فنقبل أن نتجدد فيه. هكذا، يكون لنا نصيب مع الذين دخلوا العشاء، لأنهم عرفوا حاجتهم، ولم يعطوا أعذارا واهية".