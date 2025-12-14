الدفاع المدني ينجح بإخماد حريق غرفة نراجيل بمطعم في ريفون

صدر عن والعلاقات العامة في البيان الآتي: "عند الساعة العاشرة وخمسٍ وأربعين دقيقة من تاريخ اليوم، أخمد عناصر الدفاع المدني حريقًا اندلع داخل غرفة مخصّصة للنراجيل، ملاصقة لأحد المطاعم في بلدة . وقد حالت سرعة تدخّل العناصر دون امتداد النيران إلى باقي أقسام المطعم".





Advertisement